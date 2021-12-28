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السودان.. مجلس السيادة يعلن البدء في إجراءات الانتخابات

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عبد الفتاح البرهان(أرشيفية- فرانس برس)
السودان

السودان.. مجلس السيادة يعلن البدء في إجراءات الانتخابات

ورشحت أنباء خلال الساعات الماضية عن تمسك رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالتقدم باستقالته

العربية.نت، وكالات

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أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان بدء الإجراءات العملية للانتخابات المقبلة التي من المقرر أن تبدأ مطلع يناير المقبل وتنتهي في يوليو 2023.

وذكرت الصفحة الرسمية للمجلس في "فيسبوك" أن اجتماع المجلس برئاسة عبد الفتاح البرهان، وجه بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات المقبلة.

وقال المجلس إن تلك الانتخابات ستفضي إلى "ترسيخ الانتقال الديمقراطي بالبلاد إلى جانب ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع بنهاية الجدولة التي أعدتها المفوضية القومية للانتخابات والتي تبدأ مطلع يناير المقبل وتنتهي في يوليو 2023".

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وأوصى المجلس "بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير المطلوبات اللوجستية والمواد الانتخابية".

حمدوك يتمسك بالاستقالة

ورشحت أنباء خلال الساعات الماضية عن تمسك رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالتقدم باستقالته في ظل اتساع حدة الخلاف بينه والشق العسكري وعدد من قادة الحركات المسلحة حول أمور جوهرية تتعلق بطريقة التعامل مع المحتجين وتشكيل الحكومة الجديدة.

ومنذ عودته لرئاسة الوزراء في الحادي والعشرين من نوفمبر وفقا لاتفاق سياسي مع البرهان، يواجه حمدوك صعوبات كبيرة في تشكيل حكومة جديدة لأسباب، عزاها مراقبون لعدم وجود حاضنة سياسية يستند إليها.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد حركة احتجاجات ضد الحكم وجدل واسع حول جدوى العملية الانتخابية نفسها.

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