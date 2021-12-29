إسرائيل تستهدف 3 مواقع رصد تابعة لحماس في غزة

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة مستوطن؛ جراء عملية إطلاق نار وقعت بعد ظهر اليوم الأربعاء، قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة، أفاد مراسل العربية، بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت 3 مواقع رصد تابعة لحماس في قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة 3 مزارعين فلسطينيين جراء القصف الذي استهدف المناطق الشرقية لبيت حانون.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن هناك تقارير تفيد بوقوع حادث إطلاق نار بالقرب من السياج الأمني في شمال قطاع غزة.

مادة اعلانية

وأوضح عبر تويتر أن الحادث أسفر عن "إصابة مواطن بجروح يبدو أنها طفيفة".

بينما أفادت وكالة شهاب الفلسطينية بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف نقطة رصد تابعة للضبط الميداني جنوب شرقي مدينة غزة.

كما استهدفت المدفعية، نقطتي رصد للضبط الميداني شمال بيت لاهيا شمال القطاع.

بناء حاجز فاصل

وقبل 3 أسابيع، أعلنت إسرائيل أنها انتهت من بناء الحاجز الفاصل مع قطاع غزة الذي وُصف بأنه "جدار حديدي" مزود بأجهزة استشعار تحت الأرض ورادارات وكاميرات للحد من التهديدات.

وقال بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية -حينها- إن "الحاجز" البالغ طوله 65 كيلومترا واكتمل بناؤه بعد ثلاث سنوات ونصف من العمل، يتضمن "حاجزا تحت الأرض مزودا بأجهزة استشعار"، وسياجًا ذكيًا بارتفاع ستة أمتار ورادارات وكاميرات ونظام للمراقبة البحرية.

يشار إلى أنه خلال المواجهة الأخيرة بين حماس وإسرائيل في أيار/مايو، أطلقت آلاف الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل التي ردت بمئات الضربات الجوية. قُتل خلال المواجهة التي استمرت 11 يومًا أكثر من 240 شخصًا في غزة بينما بلغ عدد القتلى في إسرائيل 12.