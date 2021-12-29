إسرائيل: لن نسمح لإيران بتمرير أسلحة لوكلائها

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على أن القوات المسلحة في بلاده لن تسمح لإيران بنقل أسلحة لوكلائها في منطقة الشرق الأوسط، واصفا إياها بـ"العدو الأكبر" لدول المنطقة.

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وأضاف في كلمة له أثناء زيارة لسلاح الجو، أن بلاده عملت بجهد ضد التهديدات على الجبهات المختلفة التي تشعلها إيران.

كما أشار إلى أن النّظام الإيراني لا يقدر على توفير التعليم والمياه لمواطنيه، إلا أنه يستثمر مبالغ هائلة في البرنامج النووي وتمويل وكلائه.

تريد إشعال المنطقة

ورأى أن إيران تقوّض السّيادة في سوريا ولبنان واليمن ودول أخرى، وتريد إشعال المنطقة على مذبح مصالح قادتها.

ودعا أيضاً دول المنطقة إلى منع المساس الايراني بسيادتها وشعوبها.

إلى ذلك ختم بأن إسرائيل لن تسمح لإيران بنقل أسلحة مخلّة بالتوازن إلى وكالائها، موضحاً أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل برا وبحراً وجواً لضمان أمنها.

تحذير إسرائيلي

وأتت هذه التطورات بعد أيام من تحذير وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، من أن إسرائيل مستعدة للعمل بمفردها ضد إيران إذا لزم الأمر، تزامناً مع انطلاق الجولة الثامنة من المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في فيينا.

وقال لابيد، الاثنين الماضي، للجنة الشؤون الخارجية والدفاع، أنه بلاده بالطبع تفضل العمل وفق تعاون دولي، لكن إذا لزم الأمر ستتصرف بمفردها.

كما أوضح أن تل أبيب قدمت لحلفائها قدرًا كبيرًا من المعلومات الاستخبارية الصارمة حول برنامج إيران النووي ومعلومات استخباراتية ملموسة تثبت أن إيران تخدع العالم بطريقة منهجية بالكامل، وفق قوله.

يذكر أن هذه التصريحات أتت متزامنة مع ما نقلته مصادر إعلامية عن أن قيادة الجيش الإسرائيلي تتخذ هذه الأيام، خطوات تمهيدا للجوء المحتمل إلى سيناريو شن هجوم عسكري على برنامج إيران النووي.