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أردوغان يحث الأتراك على إبقاء مدخراتهم بالعملة المحلية

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Turkish President Tayyip Erdogan addresses his supporters during a ceremony in the eastern city of Siirt, Turkey, December 4, 2021. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.
الرئيس رجب طيب أردوغان
الليرة التركية

أردوغان يحث الأتراك على إبقاء مدخراتهم بالعملة المحلية

الرئيس التركي دعا الأتراك إلى إدخال مدخراتهم من الذهب في النظام المصرفي وأكد مجدداً أن أسعار الفائدة هي سبب وراء التضخم

العربية.نت، رويترز

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حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الأتراك على الاحتفاظ بكل مدخراتهم بالليرة، وقال إن تقلب سعر الصرف في الفترة الأخيرة كان تحت السيطرة إلى حد كبير بعد أن تراجعت الليرة بشدة خلال الشهرين الماضيين.

وقال في خطاب ألقاه في اسطنبول: "أريد أن يبقي جميع المواطنين مدخراتهم بعملتنا ويديروا أعمالهم بعملتنا وأوصي بذلك".

وأضاف: "دعونا لا ننسى ذلك: طالما لا نتخذ عملتنا كأساس فإن مصيرنا الغرق. الليرة التركية، نقودنا، هذا هو ما سنمضي به قدما وليس بهذه العملة الأجنبية أو تلك".

الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية
  • الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية
  • الليرة التركية
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الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية
الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية
الليرة التركية
الليرة التركية

كما دعا أردوغان، خلال حديثه لمجموعة تجارية، الأتراك إلى إدخال مدخراتهم من الذهب في النظام المصرفي، وأكد مجددا أن أسعار الفائدة هي سبب وراء التضخم.

وقال: "خضنا لبعض الوقت حربا لإنقاذ الاقتصاد التركي من دائرة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم ووضعه على مسار النمو عبر الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض المعاملات الجارية".

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وتابع بالقول: "دعونا نبق انخفاض أسعار الفائدة أو ارتفاعها خارج حساباتنا. أسعار الفائدة تجعل الثري أكثر ثراء والفقير أكثر فقرا".

وتقلصت مدخرات الأتراك في الشهور الماضية بسبب انخفاض قيمة الليرة وبلوغها أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار في الأسبوع الماضي، لكنها تعافت بعد الإعلان عن برنامج حكومي لحماية الودائع المحلية من خسائر انخفاض القيمة مقابل العملات الأجنبية.

وسجلت الليرة 13.295 مقابل الدولار في الساعة 09:43 بتوقيت غرينتش، ولا تزال منخفضة بأكثر من 40% منذ بداية العام لتكون الأسوأ أداء بفارق كبير بين عملات بقية الأسواق الناشئة.

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