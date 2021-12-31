إسرائيل تبرم صفقة لشراء طائرات أميركية بـ 3.1 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الجمعة، أنها وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 12 طائرة هليكوبتر من طراز (سي.إتش-53 كيه) من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، وطائرتين للتزود بالوقود من طراز (كيه.سي-46) من إنتاج بوينغ.

وقدرت الوزارة القيمة الإجمالية للصفقة بنحو 3.1 مليار دولار.

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والصفقة التي تم توقيعها أمس الخميس، تأتي في إطار تطوير قدرات سلاح الجو الإسرائيلي، وتشمل خيار شراء ست طائرات هليكوبتر إضافية، حسب ما ذكرت وزارة الدفاع في بيان.

وقال البيان إن من المقرر وصول أول طائرات لإسرائيل في 2026.

وصرح البريجادير جنرال شمعون سينسيبر مدير الموارد بسلاح الجو لراديو الجيش الإسرائيلي بأن تسليم طائرتي إعادة التزويد بالوقود لن يكون قبل عام 2025.

وأضاف أن إسرائيل تحاول تقديم موعد تسليم الطائرتين، وتريد في النهاية 4 طائرات منها.

وتحدثت من قبل وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات التزويد بالوقود ربما تكون حاسمة لتنفيذ ضربة جوية لمنشآت نووية إيرانية، وهي ضربة تهدد بها إسرائيل منذ فترة طويلة.

وأوضح سينسيبر أن قدرات التزويد بالوقود في سلاح الجو حاليا كافية للمهام المطلوبة في الوقت الحالي.