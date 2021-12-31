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منعت إسعافه.. قوات إسرائيلية تقتل فلسطينياً بعد محاولة طعن بالضفة الغربية

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طعن الضفة الغربية
الأمن الإسرائيلي أطلق النار على الفلسطيني
الشرق الأوسط

منعت إسعافه.. قوات إسرائيلية تقتل فلسطينياً بعد محاولة طعن بالضفة الغربية

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الشاب الفلسطيني أصيب بالرصاص أسفل البطن

دبي - قناة العربية

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ذكر الجيش الإسرائيلي أن جنوده قتلوا بالرصاص فلسطينياً بحوزته سكين في الضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة.

ونقل بيان للجيش عن تحقيق أولي أن الرجل وصل إلى مفترق طرق قرب مستوطنة أريئيل اليهودية في سيارة ونزل "وركض وهو مسلح بسكين نحو محطة للحافلات حيث كان يقف مدنيون وجنود إسرائيليون"، نقلا عن رويترز.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب فارق الحياة، مشيرة إلى أنه ينتمي لقراوة بني حسان في محافظة سلفيت.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني في الضفة الغربية. وأضافت أن محاولة الطعن لم تسفر عن أي إصابات.

سكين المهاجم
سكين المهاجم

ومن جانبها، وصفت وكالة الأنباء الفلسطينية، إصابة الشاب بأنها "خطيرة"، قائلة إنه أصيب بالرصاص أسفل البطن، قبل إعلان الجيش الإسرائيلي عن وفاته.

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وذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي منع طواقم الهلال الأحمر من التعامل معه وتقديم الإسعاف له.

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