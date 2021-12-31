مستشار البرهان: "أياد خفية" تحاول جر السودان نحو الفوضى

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني العميد الطاهر أبو هاجة، أنه "لن يتم السماح لأحد بجر البلاد إلى الفوضى"، مشددا على أن التوافق والحوار هما السبيل لاستقرار السودان.

وقال أبو هاجة في بيان الخميس: "هناك أياد خفية تحاول جر البلاد نحو الفوضى، وهي لا تريد لا انتخابات ولا ديمقراطية، وإنما تريد فترة انتقالية إلى ما لا نهاية".

مادة اعلانية

وأضاف: "هذه الجهات مرصودة ومعروفة ولن يُسمح لها بجر البلاد للهاوية وتطبيق مخططات الخراب التي نفذت في دول أخرى، وذلك لتقسيم السودان وتفتيته".

وأكد أن "استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية استنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد، وأن التوافق الوطني والالتفاف حول قضايا البلاد العليا والحوار هو الطريق الأوحد نحو استقرار السودان".

هذا وبعث رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، موفدا من مكتبه إلى مكتب "العربية" و"الحدث" عقب اقتحامه الخميس.

بموازاة ذلك، فتحت الشرطة تحقيقا في الاعتداءات التي وقعت في مكتب "العربية" و"الحدث"،

ووعد المتحدث باسم الشرطة السودانية بمعاقبة الجناة في الحادث، واصفا ما حدث بأنه عمل فردي مشين.