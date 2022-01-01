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بايدن: أخبرت بوتين أنه لن يتمكن من التقدم داخل أوكرانيا

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روسيا و أوكرانيا

بايدن: أخبرت بوتين أنه لن يتمكن من التقدم داخل أوكرانيا

مسؤول بالبيت الأبيض: بايدن يعتزم التحدث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الأحد

العربية.نت، وكالات

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شدد الرئيس الامريكي جو بايدن علي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمتهم أن روسيا لا يمكنها التحرك في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الاميركي خلال كلمته اليوم الجمعة انه أبلغ الرئيس الروسي بوتين بأن أي هجوم على أوكرانيا سيحمل الكثير من العواقب، مؤكدا أن واشنطن ستزيد وجودها مع الناتو في أوروبا.

فحوى المكالمة

وأوضح البيت الأبيض فحوى بعض ما جاء في المكالمة التي جمعت الرئيس الأميركي، جو بايدن مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين بطلب من الأخير.

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وقال البيت الأبيض في بيان: "تحدث الرئيس جوزيف بايدن اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وحث الرئيس بايدن روسيا على تهدئة التوترات مع أوكرانيا، وأوضح أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردون بشكل حاسم إذا ما قامت روسيا بغزو أوكرانيا بشكل أكبر".

وأضاف البيان: "أعرب الرئيس بايدن أيضا عن دعمه للدبلوماسية، بدءا من أوائل العام المقبل مع حوار الاستقرار الاستراتيجي الثنائي وفي حلف شمال الأطلسي (الناتو) من خلال مجلس الناتو وروسيا، وكذلك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وتابع البيان: "أكد الرئيس بايدن على أنه لا يمكن إحراز تقدم جوهري في هذه الحوارات إلا ضمن جو تهدئة توترات بدلا من التصعيد".

وكان مسؤول بالبيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم التحدث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الأحد.

وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي بعد يوم من محادثة جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن.

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