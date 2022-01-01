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تدافع بضريح ديني في الهند.. ومصرع 12 شخصاً على الأقل

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من موقع الحادث في الهند

تدافع بضريح ديني في الهند.. ومصرع 12 شخصاً على الأقل

"قد يكون عدد القتلى أكبر إذ إنّ الطريق المؤدي إلى الضريح الواقع أعلى تلّة كان مزدحماً"

العربية.نت، وكالات

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لقي 12 شخصاً على الأقلّ مصرعهم، وأصيب 20 آخرون بجروح، في تدافع وقع، فجر السبت، في ضريح ديني في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير، بحسب ما أعلن مسؤول لوكالة "فرانس برس".

وقال المسؤول إنّ "ما لا يقلّ عن 12 شخصاً لقوا مصرعهم، وقد يكون عدد القتلى أكبر، إذ إنّ الطريق المؤدي إلى الضريح الواقع أعلى تلّة كان مزدحماً بمصلّين أرادوا زيارته لأداء الصلوات التقليدية بمناسبة العام الجديد".

موقع الضريح
موقع الضريح

وضريح "ماتا فايشنو ديفي" هو أحد أهم الأماكن الهندوسية في شمال الهند إذ يزوره يومياً عشرات الآلاف.

وأكّد حصيلة القتلى مسؤول آخر في إدارة الكوارث، مشيراً إلى أنّ التدافع وقع قرابة الساعة 2:45 من فجر السبت (21:15 غرينتش الجمعة).

وقال إنّ "الحكومة أمرت بإجراء تحقيق رفيع المستوى في حادث التدافع في ضريح ماتا فايشنو ديفي".

وسارع رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى التعبير عن أسفه للحادث وقدّم التعازي لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وقال مودي في تغريدة على "تويتر": "أنا حزين للغاية للخسائر في الأرواح"، مضيفاً أنّه يتابع تفاصيل هذه الحادثة مع المسؤولين المحليين.

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