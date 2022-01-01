تدافع بضريح ديني في الهند.. ومصرع 12 شخصاً على الأقل

لقي 12 شخصاً على الأقلّ مصرعهم، وأصيب 20 آخرون بجروح، في تدافع وقع، فجر السبت، في ضريح ديني في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير، بحسب ما أعلن مسؤول لوكالة "فرانس برس".

وقال المسؤول إنّ "ما لا يقلّ عن 12 شخصاً لقوا مصرعهم، وقد يكون عدد القتلى أكبر، إذ إنّ الطريق المؤدي إلى الضريح الواقع أعلى تلّة كان مزدحماً بمصلّين أرادوا زيارته لأداء الصلوات التقليدية بمناسبة العام الجديد".

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وضريح "ماتا فايشنو ديفي" هو أحد أهم الأماكن الهندوسية في شمال الهند إذ يزوره يومياً عشرات الآلاف.

وأكّد حصيلة القتلى مسؤول آخر في إدارة الكوارث، مشيراً إلى أنّ التدافع وقع قرابة الساعة 2:45 من فجر السبت (21:15 غرينتش الجمعة).

Extremely saddened by the loss of lives due to a stampede at Mata Vaishno Devi Bhawan. Condolences to the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to JK LG Shri @manojsinha_ Ji, Ministers Shri @DrJitendraSingh Ji, @nityanandraibjp Ji and took stock of the situation. — Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2022

وقال إنّ "الحكومة أمرت بإجراء تحقيق رفيع المستوى في حادث التدافع في ضريح ماتا فايشنو ديفي".

وسارع رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى التعبير عن أسفه للحادث وقدّم التعازي لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وقال مودي في تغريدة على "تويتر": "أنا حزين للغاية للخسائر في الأرواح"، مضيفاً أنّه يتابع تفاصيل هذه الحادثة مع المسؤولين المحليين.