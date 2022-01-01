إثيوبيا.. اتهامات للجيش بقتل 250 من التيغراي في أبعلا العفرية

يواجه الجيش الإثيوبي اتهامات بقتل أكثر من 250 مدنياً من قومية التيغراي والتسبب في نزوح المئات من مدينة أبعلا العفرية.

Over 250 Tigrayans have been killed + hundreds displaced from the district of #Abala, Afar.



"Ethiopian forces and their allies are looting, harassing, + killing Tigrayans. Those lucky are escaping, but those who are not are being killed. They said all Tigrayans must be vacated." pic.twitter.com/JhHZWUqb9v — Omna Tigray (@OmnaTigray) December 31, 2021

وتقول قوات تحرير شعب تيغراي إن القوات الإثيوبية وحلفاءها ينهبون ويضايقون ويقتلون المدنيين الذين يقيمون في المنطقة، واصفين من استطاعوا الفرار من أبعلا العفرية بالمحظوظين بعدما طالبت السلطات قواتها بإخلاء المنطقة من التيغراي، وفق ما ذكرت قوات تحرير التيغراي.

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وكانت وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ذكرت أن عشرات المدنيين قتلوا مؤخرا في غارات جوية في منطقة تيغراي التي تشهد حربًا بشمال إثيوبيا، في أكبر حصيلة للضحايا تسجل منذ تشرين الأول/أكتوبر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الخميس، إن الغارات الجوية التي وقعت بين 19 و24 كانون الأول/ديسمبر "تسببت في خسائر مدنية كبيرة مع مقتل عشرات الأشخاص العشرات ما يجعلها أعنف جولة من الهجمات الجوية، وأكبر خسائر بشرية منذ تشرين الأول/أكتوبر".

وأوضح مكتب المنظمة الدولية أن الضربات استهدفت بلدات ألاماتا وكوريم ومايشو وميكوني وميلازات في جنوب تيغراي، وكذلك ميكيلي عاصمة الإقليم، من دون إعطاء تفاصيل عن مصدر المعلومات.

وأودى الصراع بحياة الآلاف وتسبب بأزمة إنسانية خطيرة، ما أجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من بيوتهم، حسب الأمم المتحدة.

واندلعت الحرب في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قوات إلى تيغراي لإطاحة جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتهم مقاتليها بمهاجمة معسكرات الجيش وتحدي سلطته.

وقد وعد أحمد بنصر سريع لكن الجبهة باغتت الجيش واستعادت السيطرة على الجزء الأكبر من إقليم تيغراي في حزيران/يونيو قبل أن تتقدم إلى منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.