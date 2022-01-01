لافروف يتهم أميركا والغرب بتأجيج التوترات في أوكرانيا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة من أن الكرملين ينظر إلى الولايات المتحدة وحلفائها على أنهم يؤججون الحرب في شرق أوكرانيا ، وهو تحول في اللهجة من موسكو بعد ساعات فقط من قول مسؤول روسي آخر إن الكرملين راضٍ عن المكالمة الهاتفية بين قادة البلدين وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.



وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة الإعلام الروسية: "الحرب الأهلية في أوكرانيا ، المستمرة منذ ثماني سنوات ، لم تنته بعد". وأضاف أن "سلطات اوكرانيا لا تنوي حل الصراع" من خلال الدبلوماسية.





وأضاف السيد لافروف: "لسوء الحظ ، نرى الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى تدعم النوايا العسكرية لكييف ، وتزود أوكرانيا بالأسلحة وترسل مختصين عسكريين".

وجاءت هذه التصريحات وسط محادثات دبلوماسية عالية المخاطر حول ما وصفته الولايات المتحدة بأنه تهديد عسكري روسي خطير لأوكرانيا حيث كانت تصريحات لافروف هي الأحدث في سلسلة من التعليقات المتضاربة من الكرملين والتي تأرجحت بين التشاؤمية والتصالحية.



وفي وقت سابق من ديسمبر ، قال بوتين إن موسكو قد تلجأ إلى الوسائل "العسكرية الفنية" ، في إشارة إلى استخدام القوة ، إذا فشلت المحادثات.

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وبعد أن تحدث الرئيس الروسي بايدن والرئيس بوتين لمدة 50 دقيقة يوم الخميس قال الجانبان انها كانت بناءة ، على الرغم من انتهاء المكالمة دون توضيح نوايا الكرملين بعد حشد حوالي 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية.

واعتُبر الاتصال محاولة من كلا الجانبين لتشكيل المشهد الدبلوماسي قبل المحادثات حول الأزمة الأوكرانية التي ستبدأ في جنيف في 10 يناير ثم تنتقل إلى بروكسل وفيينا في وقت لاحق من الأسبوع ، وفقًا لمسؤولين روس وأمريكيين.



وطالبت روسيا من حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة بسحب قواتها في المنطقة والتعهد بعدم قبول أعضاء جدد من أوروبا الشرقية في الحلف.

وفي المكالمة ، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ، أوضح السيد بايدن أن الدول الغربية ستفرض عقوبات قاسية إذا كثفت روسيا أنشطتها العسكرية على طول الحدود الأوكرانية. وحذر بوتين من أن فرض عقوبات جديدة قد يؤدي إلى "تمزيق كامل" في العلاقات بين البلدين.



ومع ذلك ، قيّم المسؤولون في كلا البلدين المحادثة بشكل إيجابي. وقال السيد أوشاكوف للصحفيين في إفادة صحفية في وقت مبكر من يوم الجمعة في موسكو: "من حيث المبدأ ، نحن راضون عن الاتصال والمفاوضات ، لأنها تتسم بطابع مفتوح وموضوعي وملموس".

في المقابل ، أحيت تصريحات لافروف في وقت لاحق اليوم نبرة أكثر تصادمية وخلقت من جديد جوا من التشاؤم.