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"السيادة السوداني": لن يفلت أي معتد في أحداث 30 ديسمبر من العقاب

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البرهان
السودان

"السيادة السوداني": لن يفلت أي معتد في أحداث 30 ديسمبر من العقاب

ووجه المجلس السلطات المختصة في الدولة بأخذ الإجراءات القانونية والعسكرية كافة لتدارك مثل هذه الأحداث حتى لاتتكرر

العربية.نت، وكالات

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إستنكر مجلس السيادة الانتقالي بشدة، الأحداث التي صاحبت تظاهرات ٣٠ ديسمبر، والتي أدت لسقوط ضحايا وجرحى.

ووجه المجلس السلطات المختصة في الدولة بأخذ الإجراءات القانونية والعسكرية كافة لتدارك مثل هذه الأحداث حتى لاتتكرر .وأن لا يفلت أي معتدي من العقاب.

وجدد المجلس تأكيده على التظاهر السلمي كحق أصيل أقرته ثورة ديسمبر.

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية الجمعة إن عدد القتلى جراء قمع الشرطة للاحتجاجات التي جرت يوم الخميس في البلاد ضد الحكم العسكري، ارتفع إلى خمسة.

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وأضافت اللجنة أن الشخص الخامس الذي قتل أصيب بقنبلة غاز مسيل للدموع في صدره أطلقتها قوات الأمن خلال احتجاجات الخميس.

والاحتجاجات هي الجولة الحادية عشرة من المظاهرات الضخمة منذ انقلاب 25 أكتوبر الذي شهد عزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل إعادته إلى منصبه.

وقالت لجنة أطباء السودان إن العدد الإجمالي للقتلى منذ بدأت القوات الأمنية حملتها في أكتوبر ارتفع الآن إلى 53.

ويطالب المتظاهرون بألا يكون للجيش دور في الحكومة خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة.

وكانت الشرطة قد قالت في بيان يوم الجمعة إن أربعة أشخاص قتلوا في أم درمان وأصيب 297 متظاهرا و49 فردا من قوات الشرطة في مظاهرات على مستوى البلاد ضد الحكم العسكري يوم الخميس شارك فيها عشرات الآلاف.

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