الطيران الإسرائيلي يقصف موقع القادسية التابع لحماس في غزة

شنت طائرات الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء السبت المروحية هجوماً على مواقع تتبع للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وسمع أصوات قصف في محافظة خانيونس، حيث أفاد مراسل العربية أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بحوالي 12 صاروخا موقع القادسية التابع لحماس جنوب قطاع غزة.

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كما أفاد المراسل بأن الطيران الحربي الإسرائيلي مازال يواصل قصف بعض الأهداف داخل القطاع بشكل متقطع.

وقالت مصادر محلية فلسطينة أن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة تطلق النار صوب الطائرات الحربية في أجواء القطاع.

فيما تواصل طائرات الاحتلال الاسرائيلي تحليقها الكثيف في أجواء قطاع غزة.

ردا على إطلاق الصواريخ على سواحل تل أبيب

وأفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن سلاح الجو قصف موقعا للفصائل الفلسطينية غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت "القناة 13" العبرية أن سلاح الجو قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ على سواحل تل أبيب.

وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي في بيان صحفي"قصفت طائرات حربية وطائرات عمودية في الآونة الأخيرة سلسلة من الأهداف في مجمع الصواريخ التابع لحماس ، كما قصفت الدبابات مواقع عسكرية لحركة حماس على حدود قطاع غزة".

وأضاف البيان" الاهداف ونوعية الاهداف التي تعرضت للهجوم ردا على القصف الصاروخي صباح اليوم من قطاع غزة الى شواطئ البحر الابيض المتوسط غربي كتلة دان".

وقال البيان "إن منظمة حماس مسؤولة عما يحدث في قطاع غزة وتتحمل تبعات الأعمال الإرهابية انطلاقا من قطاع غزة".

