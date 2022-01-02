تضرروا من كورونا.. عائلات تطالب الصحة العالمية والصين بتعويضات

بعدما تسبب فيروس كورونا المستجد بإصابة الملايين حول العالم، طالب مئات الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد 19 في المكسيك ودول أخرى منظمة الصحة العالمية والصين بتعويضات مالية، لكن من دون أمل كبير في كسب القضية.

وانضم المتقاعد خايمي ميتشاوس البالغ من العمر 63 عاما إلى الحملة التي أطلقها مكتب محاماة أرجنتيني يحلم بأن تدفع منظمة الصحة العالمية وبكين تعويضات تبلغ عشرات الآلاف من الدولارات للأسر المتضررة من الوباء الذي بدأ قبل عامين في مدينة ووهان الصينية.

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وفرص نجاح الدعوى ضئيلة لكن الأمر لم يكن سهلا على ميتشاوس الذي توفيت ابنته بالفيروس الغامض في 23 تموز/يوليو عن 25 عاما تاركة ابنة لها تبلغ من العمر بضعة أشهر.

الفرص لا تتجاوز 50%

وأوضح الأب المفجوع لوكالة فرانس برس "لدي مشاعر مختلطة لأن الأمر يبدو وكأنني أريد التربّح من وفاة ابنتي"، معتبرا أن فرصة كسب القضية لا تتجاوز "50%". وأضاف أن "أي أموال لن تعيد ابنتي لي لكنني أفعل ذلك من أجل مستقبل حفيدتي".

كما انضمت إلى مبادرة مكتب المحاماة في بوينوس آيرس أيضا عاملة في محطة للوقود في مكسيكو، تعاني من آثار ما بعد كوفيد-19.

وقالت طالبة عدم كشف اسمها "عمري 35 سنة. أعاني من رنين في أذني وبصري مشوش ويجب عليّ استخدام النظارات".

مكتب محاماة يعرض المساعدة

إلى ذلك، يقول مكتب بوبلافسكي للمحاماة على موقعه الإلكتروني "هل أصبت أو أنت مصاب حاليا أو أحد أقاربك أصيب بكوفيد-19؟ أنت تستحق التعويض. قدم شكوى معنا". وهو يؤكد أنه يمثل "عمليا ألف ضحية في الأرجنتين والولايات المتحدة والأكوادور وإسبانيا وإيطاليا".

ووعد موكليه بتعويضات اقتصادية تبلغ "مئتي ألف دولار إذا أصيب بالمرض وكانت الآثار كبيرة و800 ألف دولار للوفاة"، كما ذكرت المحامية دينيس غونزاليس ممثلة مكتب المحاماة في المكسيك لوكالة فرانس برس.

ويؤكد المكتب أنه لا يطلب أي رسوم من موكليه موضحا أنه سيغطي أتعابه من نسبة مئوية تقطع من التعويضات الافتراضية.

كذلك، يوضح مكتب المحاماة الدولي "بوبلافسكي" أنه يقدم طلبات التعويضات إلى "الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ضد الصين ومنظمة الصحة العالمية بشأن جنح انتهاكات للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

ويوضح أن العملية يمكن أن تستغرق خمس سنوات على الأقل.

الصحة العالمية تبرر

من جانبها، تقول مارليك ريوس نافا الخبيرة في القانون الدولي في جامعة المكسيك المستقلة إن "الناس يعلمون أن الأمر لن ينجح"، موضحة أن الأمم المتحدة تتعامل مع شكاوى واردة من دول وليس من أفراد.

وبعد عامين على ظهور الإصابات الأولى، تنفي منظمة الصحة العالمية أن تكون تأخرت في بداية الوباء في إعلانها حالة "طوارئ للصحة العامة على نطاق دولي" في 30 كانون الثاني/يناير 2020، ثم حالة وباء في 11 آذار/مارس من العام ذاته.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي الأربعاء إن "نظام الطوارئ الصحي لمنظمة الصحة العالمية بدأ على الفور".

تسرب من مختبر ووهان

وخلال 2021، طلب رئيس منظمة الصحة العالمية إجراء تحقيقات إضافية في نظرية تفيد بأن الفيروس قد يكون تسرب من مختبر في معهد ووهان لعلم الفيروسات. لكن بكين رفضت هذه الفرضية باستمرار.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 286.63 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و782999.

وتتصدر الولايات المتحدة بأعداد الإصابات والوفيات، تليها الهند والبرازيل والمملكة المتحدة.

هذا وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.