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فيديو.. حريق يلتهم مبنى برلمان جنوب إفريقيا بالكامل

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حريق برلمان جنوب إفريقيا
حريق برلمان جنوب إفريقيا - فرانس برس

فيديو.. حريق يلتهم مبنى برلمان جنوب إفريقيا بالكامل

دبي - العربية.نت

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تسبب الحريق المستمر منذ صباح الأحد بتدمير كامل لمقر الجمعية الوطنية في مدينة الكاب في جنوب إفريقيا، وفق ما قال متحدث باسم البرلمان لوكالة فرانس برس.

وقال مولوتو موثابو إن "القاعة التي يجتمع فيها أعضاء (البرلمان) احترقت بالكامل"، مؤكدا أنه "لم يتم حتى الآن إخماد الحريق"، الذي خلف أضرارا مادية جسيمة من دون أن يسفر عن ضحايا.

إلى هذا، اندلع الحريق الذي يمتد في طوابق المبنى حوالي الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش. وفي وقت مبكر من اليوم، شوهدت ألسنة اللهب وسحابة كثيفة من الدخان فوق المبنى.

وبعد عدة ساعات من بدء الحريق في العاصمة التشريعية كيب تاون، كان دخان كثيف ما زال يتصاعد من أحد المباني العديدة التي يتكون منها مجمع البرلمان.

حريق برلمان جنوب إفريقيا - فرانس برس
حريق برلمان جنوب إفريقيا - فرانس برس

لم تعرف أسبابه

من جهتها، قالت وزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية، باتريشيا دي ليل، للصحافيين إن الحريق أصبح تحت السيطرة. وأضافت أنه ما زال مشتعلا في قاعة مجلس النواب وإن كان قد تم احتواؤه في مناطق أخرى.

وأوضحت دي ليل أنه لم ترد تقارير عن أي إصابات في الحريق، الذي لم يُعرف سببه بعد.

حريق برلمان جنوب إفريقيا
حريق برلمان جنوب إفريقيا

بينما قال جين بيير سميث، عضو لجنة بلدية كيب تاون المسؤول عن السلامة والأمن، إن الحريق شب في الطابق الثالث للمبنى.

سحب دخان تتصاعد

وأشارت تقارير أولية إلى أنه بدأ في منطقة المكاتب ثم امتد لصالة الرياضة. وبينما كان أفراد أجهزة الطوارئ يرشون النيران داخل المبنى كانت سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد من سطح ومدخل المبنى المحترق.

وكانت كيب تاون قد شهدت في نيسان/أبريل حريقا كبيرا. فقد انتشر حريق على جبل تيبل أو جبل الطاولة المطل على المدينة الساحلية ودمر كنوزا في مكتبة جامعة الكيب المرموقة الواقعة على سفحه.

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