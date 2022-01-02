حزب أردوغان يبرر ارتفاع الأسعار: سيذهب كما جاء

بعد أن استقبل الأتراك العام الجديد، بارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، اعتبر قيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن زيادة الأسعار في تركيا "ستذهب مثلما جاءت". وفق ما أورد موقع "زمان" التركي.

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية المركزية للحزب الحاكم مجاهيد بيرينجي أنه "ليست هناك حاجة لرد فعل فوري".

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يشار إلى أن بيرينجي كان قد أثار الجدل مؤخرا بعد ارتدائه وشاحاً يبلغ ثمنه 5302 ليرة تركية.

ومع حلول العام الجديد، رفعت الحكومة التركية أسعار الغاز والكهرباء، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة ومعدل تضخم نقدي متصاعد.

فيما قالت هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا إن أسعار الكهرباء ارتفعت بنحو 50% للأسر ذات الطلب المنخفض، في حين تم زيادتها بأكثر من 100% للمستخدمين التجاريين ذوي الطلب المرتفع.

بينما أعلنت شركة بوتاش لأنابيب النفط والغاز الطبيعي المملوكة للدولة أن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بنسبة 25% للاستخدام السكني، و50% للاستخدام الصناعي في يناير.

برنامج أردوغان الاقتصادي

تلك القرارت تؤشر إلى أن محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجم انهيار الليرة لم تأت أكلها واهتزاز الاقتصاد التركي مستمر وأصابع الاتهام تشير إلى البرنامج الاقتصادي الجديد الذي يطبقه أردوغان ويركز خلاله على الصادرات والائتمان رغم انهيار الليرة والتضخم.

ومن المنتظر أن يسفر ارتفاع الأسعار مؤخرًا عن زيادة معدل التضخم النقدي السنوي، الذي تخطى 21% في نوفمبر الماضي.