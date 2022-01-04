تحطّم طائرة إسرائيلية قبالة سواحل حيفا

أفاد مراسل "العربية/الحدث"، بتحطم مروحية إسرائيلية قبالة سواحل حيفا.

مادة اعلانية

وذكر أن مروحيات عسكرية تقوم بتمشيط المنطقة.

وأشار إلى أنه جرى إنقاذ طاقم المروحية المؤلف من 3 عسكريين.

لا تعليق رسمي

في جين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرة هليكوبتر سقطت قبالة سواحل شمال إسرائيل في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وأن أطقم الطوارئ تعمل على إنقاذ الركاب القلائل الذين كانوا على متنها.

ولم يصدر بعد تعليق على الحادث من فرق الاستجابة للطوارئ أو الجيش في إسرائيل.

فيما لم تتوفر بعد تفاصيل أخرى.