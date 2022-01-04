.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تحطّم طائرة إسرائيلية قبالة سواحل حيفا

  • الخط
مروحية إسرائيلية (فرانس برس)

تحطّم طائرة إسرائيلية قبالة سواحل حيفا

جرى إنقاذ طاقم المروحية المؤلف من 3 عسكريين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفاد مراسل "العربية/الحدث"، بتحطم مروحية إسرائيلية قبالة سواحل حيفا.

الطيران الإسرائيلي يقصف موقع القادسية التابع لحماس في غزة العرب والعالم الطيران الإسرائيلي يقصف موقع القادسية التابع لحماس في غزة

وذكر أن مروحيات عسكرية تقوم بتمشيط المنطقة.

وأشار إلى أنه جرى إنقاذ طاقم المروحية المؤلف من 3 عسكريين.

لا تعليق رسمي

في جين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرة هليكوبتر سقطت قبالة سواحل شمال إسرائيل في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وأن أطقم الطوارئ تعمل على إنقاذ الركاب القلائل الذين كانوا على متنها.

ولم يصدر بعد تعليق على الحادث من فرق الاستجابة للطوارئ أو الجيش في إسرائيل.

فيما لم تتوفر بعد تفاصيل أخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد أشهر من وفاته.. محمد رمضان يعلق على أزمة الطيار الراحل بعد أشهر من وفاته.. محمد رمضان يعلق على أزمة الطيار الراحل
انتحرت بسبب صورة مفبركة.. عائلة مصرية تروي تفاصيل مؤلمة انتحرت بسبب صورة مفبركة.. عائلة مصرية تروي تفاصيل مؤلمة
الأكثر قراءة
ابتزها بصور مفبركة.. فتاة مصرية تنتحر وتترك رسالة مبكية ابتزها بصور مفبركة.. فتاة مصرية تنتحر وتترك رسالة مبكية
أسد يرعب سكان منطقة بالكويت.. فيديو لفتاة تقبض عليه أسد يرعب سكان منطقة بالكويت.. فيديو لفتاة تقبض عليه
انتحرت بسبب صورة مفبركة.. عائلة مصرية تروي تفاصيل مؤلمة انتحرت بسبب صورة مفبركة.. عائلة مصرية تروي تفاصيل مؤلمة
قبل قرار إعدامه.. طلب غريب من سفاح الإسماعيلية لأمه قبل قرار إعدامه.. طلب غريب من سفاح الإسماعيلية لأمه
انخفاض عدد السائقين في السعودية.. لهذا السبب انخفاض عدد السائقين في السعودية.. لهذا السبب
فيديو مرعب.. وفاة سعودي وابنته بعد جرف سيل لمركبتهما فيديو مرعب.. وفاة سعودي وابنته بعد جرف سيل لمركبتهما
قبل أن تذهب
دراسة مقلقة: أوميكرون يراوغ اللقاحات
دراسة مقلقة: أوميكرون يراوغ اللقاحات
اكتشف المزيد