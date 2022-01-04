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حماس تعلن إصابة خالد مشعل بفيروس كورونا

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Khaled Meshaal hamas elader AP
خالد مشعل
غزة و حماس

حماس تعلن إصابة خالد مشعل بفيروس كورونا

مشعل كان خالط أحد المصابين.. وهو بصحة جيدة

العربية.نت

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أعلنت حركة حماس، الثلاثاء، عن إصابة رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل بفيروس كورونا بعد مخالطته أحد المصابين.

حماس وصفت أعراض المرض على مشعل بأنها "طفيفة"، وقالت في بيان إن مشعل يتابع مهامه ومسؤولياته من محجره في المنزل.

وسائل إعلام فلسطينية نقلت عن مصادر من حماس تأكيدها أن مشعل بصحة جيدة.

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وأودى الوباء بما لا يقل عن 5,441,446 شخصا في كل أنحاء العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية 2019 في الصين.

الولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات، حيث قضى 826,064 شخصاً، تليها البرازيل والهند وروسيا.

وتقدر منظمة الصحة أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث.

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