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أفغانستان.. طالبان تمنع النساء من ممارسة بعض الأنشطة الرياضية

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أفغانستان وطالبان

أفغانستان.. طالبان تمنع النساء من ممارسة بعض الأنشطة الرياضية

وأعربت شبكة المشاركة السياسية للمرأة الأفغانية عن مخاوفها من أن تؤدي القيود المفروضة على النساء في البلاد من قبل حركة طالبان إلى حرمان المرأة الأفغانية من جميع حقوقها

العربية.نت، وكالات

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قال بعض مالكي النوادي الرياضية في العاصمة الأفغانية إنه تم منع النساء من ممارسة بعض الأنشطة الرياضية، فيما أكدت حركة طالبان أنها ستسمح بالرياضة النسائية حسب الشريعة الإسلامية.

وقال داد محمد نوى المتحدث باسم لجنة التربية البدنية واللجنة الأولمبية الوطنية في حكومة طالبان: "سنتبع سياسة الإمارة الإسلامية من جميع النواحي.. كل ما هو مسموح به في ثقافتنا وتقاليدنا، سنسمح به".

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ووفقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، وردت تقارير مقلقة بينها أن طالبان حظرت على النساء ممارسة الرياضة، وتلقي الرعاية الصحية بسبب قواعد طالبان التي تقتضي مرافقة محرم للمرأة.

وأعربت "شبكة المشاركة السياسية للمرأة الأفغانية" عن مخاوفها من أن تؤدي القيود المفروضة على النساء في البلاد من قبل حركة طالبان إلى حرمان المرأة الأفغانية من جميع حقوقها.

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