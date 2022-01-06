.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مجلس السيادة السوداني يطالب بضرورة التوافق السياسي وإنهاء حالة "اللادولة"

  • الخط
الطاهر أبو هاجة
العميد الطاهر أبو هاجة
السودان

مجلس السيادة السوداني يطالب بضرورة التوافق السياسي وإنهاء حالة "اللادولة"

العميد الطاهر أبو هاجة: حالة اللادولة التي ورثناها من الفترة الماضية وتعيشها البلاد حاليا ليس من المصلحة استمرارها، ولابد من ملء الفراغ في أقل وقت ممكن

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مجلس السيادة السوداني أن البلاد تحتاج إلى توافق القوى السياسية أكثر من أي وقت مضى، مؤكداً ضرورة الخروج من حالة "اللادولة" التي ورثها المجلس وتعيشها البلاد حاليا.

وقال العميد الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، إن "الوطن يحتاج إلى توافق القوى السياسية أكثر من أي وقت مضى، خاصة على الموضوعات والقضايا الملحة الطارئة بعيدا عن الخلافات".

وأكد أن الأهم هو التوصل إلى حل نابع من الإرادة الوطنية.

مجلس السيادة السوداني يدعو للإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط السودان مجلس السيادة السوداني يدعو للإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط

و أضاف المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان أن "حالة اللادولة التي ورثناها من الفترة الماضية وتعيشها البلاد حالياً ليس من المصلحة استمرارها، ولابد من ملء الفراغ في أقل وقت ممكن".

وأكد المستشار الإعلامي أن "القوات المسلحة والقوات الأمنية متماسكة وتعي ما يحاك ضد الوطن ومؤمنة بحماية الانتقال حتى الوصول إلى دولة ديمقراطية مدنية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
غزال لرئيس بارغواي اللبناني الأصل نطح رقيبا في الجيش وقتله  غزال لرئيس بارغواي اللبناني الأصل نطح رقيبا في الجيش وقتله 
وثائق تكشف: بريطانيا توقعت الوباء منذ 1997 وثائق تكشف: بريطانيا توقعت الوباء منذ 1997
الأكثر قراءة
بشرى سارة.. بشرى سارة.. "أوميكرون لقاح ربّاني وسيقضي على كورونا"
مفاجأة من العيار الثقيل حول بسنت ضحية الابتزاز بالصور المفبركة مفاجأة من العيار الثقيل حول بسنت ضحية الابتزاز بالصور المفبركة
شاهد هنديا اعتقلوه وهو يبيع نساء مسلمات بمزاد علني أونلاين شاهد هنديا اعتقلوه وهو يبيع نساء مسلمات بمزاد علني أونلاين
شاهد سفاح الإسماعيلية يستمع للحكم بإعدامه ويقول: الحمد لله  شاهد سفاح الإسماعيلية يستمع للحكم بإعدامه ويقول: الحمد لله 
سعوديون في معسكرات حزب الله! سعوديون في معسكرات حزب الله!
الضحية بسنت.. هكذا واجهتها أسرتها بالصور المفبركة الضحية بسنت.. هكذا واجهتها أسرتها بالصور المفبركة
قبل أن تذهب
فتح باب محاسبة الإخوان في تونس.. البداية بالغنوشي
فتح باب محاسبة الإخوان في تونس.. البداية بالغنوشي
اكتشف المزيد