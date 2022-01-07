فرنسا: بوتين يحاول تخطي الاتحاد الأوروبي بأزمة أوكرانيا

فيما مازالت أزمة أوكرانيا تراوح مكانها، كشف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الجمعة، أن روسيا تحاول تجاوز الاتحاد الأوروبي من خلال إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن الأزمة.

وأوضح لو دريان في تصريحات لتلفزيون (بي.إف.إم) وإذاعة (آر.إم.سي)، أن الرئيس الروسي يريد إحداث ثغرات في ترابط الاتحاد الأوروبي الذي يزداد قوة، على حد تعبيره.

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كما أكد أنه "لا يمكن تصور أمن الاتحاد الأوروبي بغير الأوروبيين".

وقال لو دريان إن "بوتين اقترح نوعا من العودة إلى مناطق النفوذ التي كانت في الماضي، وهو ما يعني أن تستعيد روسيا روح يالطا"، في إشارة إلى المؤتمر الذي عقده الحلفاء في الحرب العالمية الثانية والذي أتاح للاتحاد السوفيتي السابق السيطرة على دول الجوار في شرق أوروبا.

محادثات روسية أميركية

في موازاة ذلك، ستبدأ محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا في جنيف يوم الاثنين بعد توتر على مدى أسابيع نتيجة نشر قوات روسية بالقرب من حدود أوكرانيا المجاورة، وسيحاول الدبلوماسيون من الجانبين خلال المحادثات تجنب حدوث أزمة.

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي، إنه يعتزم إجراء محادثات مع بوتين في القريب لبحث قضايا من بينها أوكرانيا، لكنه لم يخض في التفاصيل كما لم يذكر الموعد المحتمل لتلك المحادثات.

قوات روسية على حدود أوكرانيا

يذكر أن روسيا نشرت قرابة مئة ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا، لكنها تقول إن ذلك لا يعني تجهيزا لغزو أوكرانيا وإنما رغبة في أن يتوقف الغرب عن دعم حكومة كييف، وطلبت ضمانات أمنية بألا يتوسع حلف شمال الأطلسي شرقا أكثر من هذا.

وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم على البحر الأسود من أوكرانيا في عام 2014، وهو ما دفع الغرب إلى فرض عقوبات على موسكو وإدانة الخطوة. وتريد كييف استعادة شبه جزيرة القرم.

يشار إلى أن فرنسا تولت لتوها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي تستمر ستة أشهر.