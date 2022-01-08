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في أول زيارة له.. وزير خارجية طالبان إلى إيران

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وزير خارجية طالبان أمير متقي

في أول زيارة له.. وزير خارجية طالبان إلى إيران

دبي - العربية.نت

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قام وزير خارجية طالبان بزيارة إيران، السبت، في أول زيارة من نوعها للبلد المجاور منذ استيلاء الحركة المتشددة على السلطة في أفغانستان، منتصف أغسطس 2021.

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وقال المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان عبد القهار بلخي على تويتر، إن "الزيارة تهدف لإجراء محادثات في قضايا سياسية واقتصادية وعبور اللاجئين بين أفغانستان وإيران".

كما أوضح أن وفد طالبان برئاسة وزير الخارجية أمير خان متقي شارك في لقاء أول مع مسؤولين إيرانيين.

طهران لم تعترف بحركة طالبان

هذا ولم تعترف إيران، على غرار دول أخرى، بالحكومة الجديدة التي شكلتها طالبان بعد توليها السلطة إثر الانسحاب الأميركي السريع في منتصف آب/أغسطس.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي هذا الأسبوع "اليوم، لسنا على وشك الاعتراف بحكومة طالبان".

عناصر من طالبان في كابول (رويترز)
عناصر من طالبان في كابول (رويترز)

وأضاف "نأمل في أن تتحرك الهيئة الحاكمة في أفغانستان باتجاه يمكن عبره الحصول على الاعتراف الدولي"، مكررا موقف طهران الداعي إلى أن تتشكل في أفغانستان "حكومة جامعة تعكس التنوع العرقي والديموغرافي".

وبعد إعلان طالبان حكومة كل أعضائها من الذكور المنتمين للحركة وغالبيتهم من عرقية البشتون، أبدت طهران أسفها لكون التشكيلة لا تمثل جميع الأفغان، داعية إلى حكومة "ممثلة للتنوع".

وتواجه أفغانستان إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في العالم.

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