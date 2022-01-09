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دعوات جديدة للتظاهر في السودان رغم المبادرة الأممية للحوار

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مظاهرات في الخرطوم (فرانس برس)
من تظاهرات سابقة في الخرطوم "أرشيفية"
السودان

دعوات جديدة للتظاهر في السودان رغم المبادرة الأممية للحوار

السلطات في الخرطوم تناشد المتظاهرين الابتعاد عن المواقع السيادية خلال المسيرات المرتقبة اليوم ومفوضية حقوق الإنسان تطالب بحماية المتظاهرين

دبي - قناة العربية

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دعت تنسيقيات لجان المقاومة لتنظيم مسيرات حاشدة في السودان، اليوم الأحد، فيما طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان باحترام حق الجميع في التظاهر السلمي وحمايتهم وحماية المواكب المعلن عنها من أي أشكال الاعتداء.

من جانبها أكدت اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم حرصها على عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وناشدت كل التنسيقيات والمتظاهرين الابتعاد عن المواقع السيادية والمرافق الصحية وعدم اللجوء لاستفزاز القوات النظامية خلال أداء واجباتها الوطنية.

وسياسيا، أعلن الهادي إدريس، عضو مجلس السيادة السوداني، عن ترحيبه بالوساطة الأممية المتمثلة في تبني الأمم المتحدة لحوار رسمي بين المكونات السودانية والشركاء الدوليين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة الحالية.

ودعا إدريس في تصريح لـ"العربية" و"الحدث"، السبت، كل الأطراف السودانية للتعاطي الإيجابي مع المبادرة الأممية.

كما أوضح أنه لا خيار سوى حوار شامل يفضي لتحول ديمقراطي. كما أضاف بالقول: "نتطلع بأن تحدث المبادرة اختراقا حقيقيا تجاه حل الأزمة السياسية السودانية الراهنة".

من تظاهرات سابقة في الخرطوم
  • من تظاهرات سابقة في الخرطوم
  • من تظاهرات سابقة في الخرطوم
  • من تظاهرات سابقة في الخرطوم
3 صور
من تظاهرات سابقة في الخرطوم
من تظاهرات سابقة في الخرطوم
من تظاهرات سابقة في الخرطوم
من تظاهرات سابقة في الخرطوم
من تظاهرات سابقة في الخرطوم
من تظاهرات سابقة في الخرطوم

وقال إدريس إنهم يتطلعون إلى أن تُحدث المبادرةُ اختراقاً حقيقياً تجاه حل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، مؤكداً أن السودان أمام مفترق طرق ويستوجب التدخل الأممي.

من جانبها قالت قوى الحرية والتغيير في السودان إنها سترد على المبادرة الأممية حال حصولها على تفاصيل المبادرة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، السبت، أنها ستجري محادثات في السودان تهدف إلى إنقاذ الانتقال الديمقراطي الهش في البلاد.

وقال فولكر بيرثيس، مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان في بيان، إن العملية السياسية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة ستسعى إلى مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام في البلاد. ولم يتضح على الفور متى قد تبدأ المناقشات.

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