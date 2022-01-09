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الصومال.. اتفاق على إجراء الانتخابات في موعد أقصاه 25 فبراير

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رئيس وزراء الصومال والرئيس الصومالي
رئيس وزراء الصومال والرئيس الصومالي

الصومال.. اتفاق على إجراء الانتخابات في موعد أقصاه 25 فبراير

موعد الانتخابات تقرر بعد أيام عدة من المشاورات التي أجراها رئيس الوزراء محمد حسين روبلي مع حكام مختلف الولايات الصومالية

مقديشو - فرانس برس 

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أعلن المسؤولون الصوماليون الأحد أنهم توصلوا إلى اتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية في موعد أقصاه 25 شباط/فبراير، بعد تأخير متكرر.

وأورد بيان صدر بعد أيام عدة من المشاورات التي أجراها رئيس الوزراء محمد حسين روبلي مع حكام مختلف الولايات الصومالية أن "الانتخابات القائمة لمجلس الشعب سيتم إنهاؤها بين 15 كانون الثاني/يناير و25 شباط/فبراير 2022".

وكان روبلي والرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، الملقب فارماجو، على خلاف منذ فترة طويلة بشأن أزمة الانتخابات مع مخاوف من أن يتحول الخلاف إلى أعمال عنف.

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وعلق فارماجو الشهر الماضي مهمات روبلي، لكن رئيس الوزراء اتهم الرئيس بارتكاب "محاولة انقلاب" وتحدى قراره، بينما واجه فارماجو نفسه دعوات من زعماء المعارضة لإخلاء مكتبه.

ويتم تنظيم الانتخابات في الصومال وفق نموذج معقد غير مباشر، إذ تختار الهيئات التشريعية للولايات ومندوبو العشائر أعضاء البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم الرئيس.

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