حريق جديد في مخيم للاجئين الروهينغا في بنغلادش

شب حريق في مخيم للاجئين الروهينغا في جنوب بنغلادش اليوم الأحد مما تسبب في تدمير مئات المنازل، حسب مسؤولين وشهود، رغم عدم ورود تقارير فورية عن حدوث إصابات.

واندلع الحريق في "المخيم 16" في كوكس بازار، وهي منطقة حدودية يعيش فيها أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا الذين فر معظمهم من حملة القمع التي قادها الجيش في ميانمار عام 2017.

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وقال محمد شمس الضحى، وهو مسؤول مختص بشؤون اللاجئين في حكومة بنغلادش، إن فرق الطوارئ تحاول السيطرة على الحريق، مضيفاً أنه لم يتم تحديد سببه بعد.



الحريق الذي شب اليوم في مخيم الروهينغا في بنغلادش الحريق الذي شب اليوم في مخيم الروهينغا في بنغلادش

من جهته، قال أبو طاهر، وهو لاجئ من الروهينغا: "الحريق ما زال ينتشر.. ادعوا لنا".

وكان قد شب حريق آخر في مركز لعلاج مرضى كورونا في مخيم آخر للاجئين في المنطقة نفسها يوم الأحد الماضي، لكنه لم يسفر عن حدوث إصابات.

وتستضيف بنغلاديش حوالي 1.2 مليون من الروهينغا في مخيمات اللاجئين في كوكس بازار، عقب الحملة القمعية التي شنها جيش ميانمار في أغسطس 2017.