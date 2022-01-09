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نيجيريا: ارتفاع حصيلة قتلى هجمات في شمال غربي البلاد إلى 200 قتيل

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نيجيريا
أرشيفية

نيجيريا: ارتفاع حصيلة قتلى هجمات في شمال غربي البلاد إلى 200 قتيل

تشهد مناطق في وسط وشمال غربي نيجيريا منذ سنوات اشتباكات بين رعاة ماشية ومزارعين على خلفية السيطرة على أراض

العربية.نت، وكالات

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ارتفع عدد القلى خلال عدة هجمات نفذت هذا الأسبوع في ولاية زامفارا بشمال غربي نيجيريا، المنطقة الريفية التي ترهب فيها مجموعات مسلحة إجرامية السكان منذ أشهر إلى أكثر من 200 قتيل.

وتشهد مناطق في وسط وشمال غربي نيجيريا منذ سنوات اشتباكات بين رعاة ماشية ومزارعين على خلفية السيطرة على أراض، وأصبحت بعض المجموعات عصابات إجرامية يطلق عليها "قطاع طرق" تنشر الخوف في المجتمعات المحلية.

وقال أحد الأهالي ويدعى بالاراب الحاجي، وهو زعيم مجموعة في إحدى القرى المتضررة في ولاية زمفارا: "لقد دفنا 143 شخصا قتلوا على أيدي قطاع طرق في الهجمات".

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وهاجم مئات المسلحين على متن دراجات نارية عشر قرى في منطقتي أنكا وبوكويوم يومي الأربعاء والخميس، وأطلقوا النار على الأهالي ونهبوا وأحرقوا منازل، وفق السكان. ولم يصدر عن المسؤولين وأجهزة الأمن بعد أي تعليقات بشأن الهجمات.

وقال المواطن بابندي حميدو الذي يسكن قرية كورفا دانيا إن المسلحين الذين اقتحموا القرية كانوا يطلقون النار "على كل من يرونه".

وأضاف حميدو أن "أكثر من 140 شخصا دفنوا في القرى العشر فيما يستمر البحث عن مزيد من الجثث لأن العديد من الأشخاص مفقودون".

وأدرجت الحكومة النيجيرية، الأسبوع الماضي، العصابات على قوائم الإرهاب ما يعني عقوبات أشد بحق المسلحين المدانين والمخبرين والداعمين لهم.

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