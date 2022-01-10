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اعتقال مدير مخابرات الدنمارك للاشتباه في تسريبه معلومات

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Lars Findsen
مدير جهاز المخابرات العسكرية في الدنمارك لارس فيندسن

اعتقال مدير مخابرات الدنمارك للاشتباه في تسريبه معلومات

في ديسمبر الماضي تم اعتقال 4 موظفين حاليين وسابقين باثنين من أجهزة المخابرات الدنماركية في ديسمبر بتهمة تسريب معلومات سرية

كوبنهاغن - رويترز

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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية "دي. آر"، اليوم الاثنين، أن السلطات احتجزت مدير جهاز المخابرات الأجنبية، لارس فيندسن، لضلوعه في قضية تتعلق بتسريب معلومات "سرية للغاية".

وكان قد تم اعتقال أربعة موظفين حاليين وسابقين باثنين من أجهزة المخابرات الدنماركية في ديسمبر الماضي بتهمة تسريب معلومات سرية للغاية. وفيندسن هو الوحيد الذي لا يزال محتجزا على ذمة التحقيق.

وظهرت الأنباء عن اعتقال فيندسن، التي أوردتها "دي. آر" وغيرها من وسائل الإعلام المحلية، في أعقاب جلسة استماع بإحدى المحاكم، اليوم الاثنين، بعد رفع حظر النشر على القضية.

وقال فيندسن للصحافيين خلال الجلسة التي سيقرر فيها القاضي ما إذا كان سيبقى فيندسن رهن الحجز: "أريد أن تُوجه التهم إلي وسأدفع بأني غير مذنب. هذا محض جنون".

وتُنظر القضية، التي لم تنشر السلطات عنها سوى القليل جداً من المعلومات، خلف الأبواب المغلقة، مما يعني عدم الكشف عن التهم الموجهة بالتحديد للمتهمين وكذلك طبيعة المعلومات المسربة.

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لكن هيئة "دي. آر" الإذاعية نقلت عن مصادر لم تحدد هويتها قولها إن القضية تدور حول تسريب معلومات سرية لوسائل إعلام دنماركية.

وذكرت الهيئة في عام 2020 أن جهاز المخابرات العسكرية شارك بيانات أولية حصل عليها من كابلات خاصة بالمعلومات مع وكالة الأمن القومي الأميركية، مما يعني أن وكالة الأمن القومي ربما كان لها إمكانية النفاذ إلى بيانات شخصية لمواطنين دنماركيين ومعلومات عن اتصالاتهم الخاصة.

وفي العام الماضي، نشر العديد من وسائل الإعلام المحلية الأخرى تقارير حول أنشطة المخابرات الدنماركية استناداً إلى معلومات سرية.

ولم يتضح الوقت الذي سيمضيه فيندسن قيد الحجز.

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