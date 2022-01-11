وفاة رئيس البرلمان الأوروبي.. الإيطالي دافيد ساسولي

توفي رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي عن 65 عاماً في بلده إيطاليا فجر اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه.

وقال روبرتو كويللو في تغريدة على تويتر إنّ "ساسولي توفي في 11 يناير في الساعة 01:15 صباحاً في المركز المرجعي للأورام في أفيانو بإيطاليا حيث كان يتعالج".

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يشار إلى أن ساسولي كان نقل قبل أسبوعين إلى المستشفى للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر جراء مضاعفات خطيرة بسبب ضعف في جهاز المناعة.

وكان السياسي والصحافي الإيطالي البارز الذي ينتمي لتيار يسار الوسط قد أقام عدة أيام في المستشفى في سبتمبر جراء الالتهاب الرئوي.

صحافي تلفزيوني

وبدأ عمله الصحافي التلفزيوني في عام 1992 كمراسل إخباري لقناة "تي جي 3" Tg3، بعد ذلك عمل في برامج إعلامية أخرى في قنوات "Rai Uno" و"Rai Due"، ثم انضم في 1999 إلى هيئة تحرير قناة "تي جي 1" Tg1 كمراسل خاص.

كما كان يركز في عمله على الأحداث المحلية والدولية الكبرى، وفي عام 2009، انضم ساسولي إلى الحزب الديمقراطي، الذي تم تشكيله حديثًا من اليسار وتم انتخابه عضوًا في البرلمان الأوروبي على قائمة الحزب.