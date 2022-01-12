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من غسل الأموال للمخدرات.. فضائح تلاحق أولاد أبوحمزة المصري

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أبو حمزة المصري
أبو حمزة المصري

من غسل الأموال للمخدرات.. فضائح تلاحق أولاد أبوحمزة المصري

دبي - العربية.نت

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تلاحق الفضائح أبناء أبو حمزة المصري، رجل الدين المتشدد، فبعد حادثة قتل ابنه عمران لحارس في عام 2019 واتجار آخر بالمخدرات، هاهي السلطات البريطانية تعتقل نجله مصطفى بتهمة غسل الأموال لمبلغ يقدر بحوالي 350 ألف جنيه إسترليني.

فقد استخدم مصطفى كامل البالغ من العمر 35 عاماً، مجموعة من الهويات المزيفة لفتح حسابات بنكية، وفق صحيفة "تلغراف" البريطانية.

فيديو لجريمة القتل المشتبه فيها نجل أبوحمزة المصري سوشيال ميديا فيديو لجريمة القتل المشتبه فيها نجل أبوحمزة المصري

واستخدم الحسابات المصرفية لغسل عائدات السرقات والاحتيال التي خسر فيها الضحايا ما مجموعه 342 ألف جنيه إسترليني بين مايو 2018 وديسمبر 2019.

حكم بالسجن

من جهتها، أصدرت محكمة ساوثوارك كراون حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر على نجل أبو حمزة، وذلك بتهمة غسل الأموال.

واتهمته المحكمة باستخدام هويات مزيفة لأصحاب حسابات في بنك HSBC باستخدام معلومات مررت إليه من قبل شخص مطلع في البنك.

نجل أبو حمزة المتهم بغسل الأموال
نجل أبو حمزة المتهم بغسل الأموال

غيّر اسمه

وكان يُطلق على المتهم سابقاً اسم مصطفى حمزة كامل، قبل أن يغير اسمه لاحقاً لينأى بنفسه عن والده الذي سُجن سابقاً في المملكة المتحدة بتهمة التحريض على العنف ثم تم تسليمه لاحقاً إلى نيويورك بعد معركة قانونية استمرت ثماني سنوات، ويقضي حالياً عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة لارتكابه جرائم إرهابية.

يأتي سجن مصطفى كامل بعد سجن أحد أبناء أبو حمزة الثمانية في أبريل الماضي، وهو ياسر كامل، وذلك لمدة أربع سنوات بعد إدانته بتهمة الاتجار بالمخدرات.

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