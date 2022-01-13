أرمينيا تتوقع إقامة علاقات دبلوماسية مع تركيا بعد مباحثات

قالت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الخميس، إن أرمينيا تتوقع إقامة علاقات دبلوماسية مع تركيا وفتح الحدود بين البلدين كنتيجة للحوار بينهما. وعينت الدولتان مبعوثين خاصين لتطبيع العلاقات بينهما العام الماضي، في محاولة لإصلاح العلاقات بعد سنوات من العداء.

وسيعقد المبعوثان أول جولة من المباحثات بينهما في موسكو غدا الجمعة. ومن المقرر أن تبدأ رحلات الطيران بين إسطنبول ويريفان في أوائل فبراير المقبل.

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والعلاقات التركية الأرمنية متسممة على خلفية رفض أنقرة الاعتراف بـ"إبادة" الأرمن على أيدي العثمانيين خلال الحرب العالمية الأولى وتحديداً بين عامي 1915 و1916.

وترفض أنقرة الاعتراف بحصول "إبادة"، وتقول إن أتراكا مسلمين وأرمن مسيحيين على حد سواء ماتوا خلال الحرب العالمية الأولى.

كما تسممت العلاقات بين البلدين على خلفية النزاع في ناغورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان، حليفة تركيا.

وكان الرئيس رجب طيب إردوغان قد أعلن في أكتوبر الماضي أنه لا يرى "عائقاً" أمام تطبيع العلاقات مع أرمينيا في حال حافظت يريفيان على "نية حسنة" تجاه أذربيجان.

ثم تبادلت أنقرة وأرمينيا تعيين موفدين خاصين للمحادثات. والشهر الماضي قررت يريفان إلغاء حظر على استيراد سلع تركية فرضته في أعقاب الحرب الثانية في كاراباخ.