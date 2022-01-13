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مقتل ضابطين إسرائيليين عن طريق الخطأ.. والجيش: حادث خطير

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جنود إسرائيليون - أرشيفية

مقتل ضابطين إسرائيليين عن طريق الخطأ.. والجيش: حادث خطير

وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن الجيش يجري تحقيقاً شاملاً في حادث مقتل ضابطين عن طريق الخطأ

القدس - رويترز

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قال الجيش الإسرائيلي إن اثنين من ضباطه قتلا خطأ على يد جندي من قواتها اليوم الخميس في معسكرهم بالضفة الغربية المحتلة.

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ولم يتضمن بيان عسكري تفاصيل تذكر بشأن الحادث الذي قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه يتعلق بوحدة للقوات الخاصة في غور الأردن.

وذكرت التقارير أن الضابطين قتلا على يد جندي اعتقد خطأ أنهما مهاجمان فلسطينيان، بعدما أطلقا أعيرة تحذيرية صوب هدف تم رصده أثناء دورية في نهاية تدريب ليلي.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قوله، إن الجيش يجري تحقيقا شاملا في حادث مقتل ضابطين بطريق الخطأ.

وذكرت الصحيفة أن الضابطين قتلا فيما وصفه الجيش بأنه حادث "خطير" في أعقاب تدريبات بالذخيرة الحية في غور الأردن.

وأشارت إلى أن رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي توجه في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى موقع قاعدة عسكرية شهدت الحادث من أجل التحقيق في مكان إطلاق النار.

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