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واشنطن: أعددنا 18 سيناريو للرد على الغزو الروسي لأوكرانيا

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غزو أوكرانيا - العربية.نت
فيكتوريا نولاند
روسيا و أوكرانيا

واشنطن: أعددنا 18 سيناريو للرد على الغزو الروسي لأوكرانيا

وشددت نولاند على أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على روسيا قد تختلف عن بعضها البعض

العربية.نت، وكالات

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قالت نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حضرت 18 احتمالا للرد في حالة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت نولاند، في مقابلة نشرت اليوم السبت في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: "مبدئيا لن أتحدث عن السيناريوهات الـ18 المختلفة. سأقول فقط إننا مع الحلفاء على استعداد للتسبب بألم حاد بشكل سريع إذا اتخذت روسيا أي خطوة عدوانية".

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عقوبات غربية

وشددت نولاند على أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على روسيا قد تختلف عن بعضها البعض.

وقالت: "أحيانا يكون أصعب علينا من أوروبا القيام ببعض الأشياء، من الصعب علينا، وأحيانا يكون العكس".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن الولايات المتحدة حددت توقيت "الغزو" الروسي لأوكرانيا. ووفقا لها، قد تختلق موسكو الذريعة الضرورية لمثل هذه الأعمال فيما نفت روسيا مرارا وجود أي خطط لديها لشن أي جهوم على أوكرانيا، ورفضت الاتهامات الغربية والأوكرانية بذلك.

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