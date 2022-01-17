رئيس الصين يحذر من "عواقب كارثية" لأي مواجهة عالمية

حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ الاثنين من أن أي مواجهة بين القوى الكبرى ستحمل "عواقب كارثية"، في خطاب توجه فيه إلى قادة العالم خلال منتدى دافوس الذي يعقد عبر الإنترنت.

وللعام الثاني على التوالي، ينظم المنتدى الذي يجمع قادة العالم السياسيين وأبرز رجال الأعمال، على الإنترنت على خلفية تفشي كوفيد.

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واستهل شي أعمال المنتدى بخطاب يشبه إلى حد كبير ذاك الذي ألقاه عبر الإنترنت العام الماضي، وفق فرانس برس.

"قصة نجاح نادرة"

كما أشاد بالصين، حيث ظهر الوباء للمرة الأولى، على اعتبارها قصة نجاح نادرة من نوعها في التعامل مع الوباء والقوة الاقتصادية الكبيرة الوحيدة التي تواصل تسجيل نمو قوي.

كذلك قدّم نفسه على أنه مدافع عن التعددية فيما حذر من تداعيات تدهور العلاقات بين القوى الكبرى.

"المواجهة لا تحل المشكلات"

وقال شي جينبينغ بحسب الترجمة الرسمية للخطاب الذي بث عبر الإنترنت إن "عالمنا اليوم أبعد ما يكون عن الهدوء، تتزايد الخطابات التي تثير الكراهية والأحكام المسبقة"، مضيفاً: "أثبت التاريخ مرة تلو الأخرى أن المواجهة لا تحل المشكلات، بل تؤدي فقط إلى عواقب كارثية".

يشار إلى أن الصين اتّبعت سياسة صارمة قائمة على "صفر" إصابات بكوفيد فور سيطرتها على تفشي الوباء في البداية. وبقيت حدودها مغلقة بالمجمل أمام الزوار الأجانب لكنها بقيت جهة تصنيع حيوية بالنسبة إلى العالم خلال الوباء.

"معركة شرسة"

وفي خطابه للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال الرئيس الصيني إن العالم واجه "معركة شرسة" ضد "وباء يظهر مرة في القرن".

غير أنه لفت إلى أن الوباء "أثبت أنه مطوّل" فيما تنتشر متحورات جديدة أسرع من قبل، ما يفاقم التحديات بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي.

كما حذّر من أن "سلاسل الإمداد الصناعي العالمية تعطّلت. وتواصل أسعار السلع الأساسية ارتفاعها فيما لا تزال إمدادات الطاقة محدودة". وأضاف أن بكين تسعى إلى "احتكاك مباشر بين الناس لتسهيل التجارة عبر الحدود وإبقاء سلاسل الإمداد الصناعي آمنة وسلسلة ودعم التقدّم الثابت والصلب في تعافي الاقتصاد العالمي".

غير أنه لم يرد أي إعلان في الخطاب بشأن إن كانت الصين ستخفف قيودها على الحدود وموعد ذلك إن تم.

ولاية رئاسية ثالثة؟

وبقيت الصين نسبياً بمنأى عن أي تفش واسع للفيروس على أراضيها إلا أنها تحاول حالياً مكافحة انتشاره محلياً في عدد من المقاطعات والمدن الرئيسية قبل أسابيع فقط من حلول موعد استضافتها لأولمبياد بكين الشتوي.

كما يتحرّك شي جينبينغ لضمان ولاية رئاسية ثالثة في اجتماع مهم للحزب الشيوعي خلال الخريف وشدد مراراً على أن الأمن هو أولويته.