البنتاغون يصف الهجوم الحوثي على أبوظبي بالإرهابي

شجب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الهجوم الذي قامت به ميليشيات الحوثي على الإمارات ويعلن التزام الولايات المتحدة بأمنها وتعزيز قدراتها للدفاع عن نفسها.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الولايات المتحدة لديها شراكة متينة مع الإمارات ونحن في نقاش مستمر حول العلاقات الأمنية وتحسين قدراتهم للدفاع عن أنفسهم.

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وردا على سؤال لـ "العربية والحدث" قال كيربي إن الحوثيين هم وراء الهجوم على الإمارات، مضيفاً أن لا معلومات محددة حول تعرض الأميركيين للخطر خلال هذا الهجوم.

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف يجدد دعوة المجتمع الدولي إلى مواجهة "الإرهاب #الحوثي" وحل الأزمة اليمنية#العربية pic.twitter.com/q0LOLQD2fb — العربية (@AlArabiya) January 18, 2022

كما قال كيربي إن خطر المسيرات المفخخة جدي، وهناك جهد كامل من قبل الأميركيين والشركاء والحلفاء ولكن لا أحد يستطيع ضمان نتيجة كاملة لمواجهة ذلك الخطر.

وتعهّدت الولايات المتحدة، الاثنين، بمحاسبة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم مطار أبوظبي، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في بيان اليوم، إن واشنطن تدين بشدة، الهجوم الذي وصفه بأنه "إرهابي" على منشآت مدنية في أبوظبي بالإمارات وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

كما أضاف "سنعمل مع الإمارات والشركاء الدوليين لمحاسبة الحوثيين"، مؤكداً التزام أميركا بأمن دولة الإمارات، ونحن نقف إلى جانب شركائنا الإماراتيين في مواجهة جميع التهديدات التي تتعرض لها أراضيهم.

إدانة أميركية للهجوم الحوثي

بدوره، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي اليوم مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إدانة واستنكار الولايات المتحدة بشدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان "نجدد التزامنا الراسخ بأمن الإمارات ونقف متحدين مع شركائنا الإماراتيين".

وكانت شرطة إمارة أبوظبي أكدت أمس اندلاع حريق، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، إضافة لوقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأدى الحريق إلى وفاة 3 أشخاص "هنديان وباكستاني" وإصابة 6 في انفجار صهاريج المحروقات في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق.

من جهتها، أعلنت ميليشيات الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسمها.