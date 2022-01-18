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بسبب تشغيل شبكة 5G.. شركات طيران تعلق رحلاتها لأميركا

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Workers install 5G telecommunications equipment on a T-Mobile tower in Seabrook, Texas. (Reuters)
وضع معدات لشبكة 5G في تكساس - أرشيفية
طيران

بسبب تشغيل شبكة 5G.. شركات طيران تعلق رحلاتها لأميركا

النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات للعربية: تعليق رحلات لأميركا بسبب شبكة الـ 5G مؤقتا

دبي - العربية نت

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أعلنت شركة طيران الإمارات تعليق رحلاتها إلى وجهات أميركية اعتبارا من الأربعاء وحتى إشعار آخر بسبب تشغيل شبكات الجيل الخامس في بعض المطارات.

وقالت الشركة في إشعار على موقعها الإلكتروني إن القرار يأتي بسبب مخاوف تشغيلية مرتبطة بتشغيل مزمع لخدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في الولايات المتحدة، مضيفة أن من بين الوجهات بوسطن وشيكاجو ودالاس فورت وورث وهيوستن وميامي ونيوارك وأورلاندو وسان فرانسيسكو وسياتل.

وقال النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات عادل الرضا إن تفعيل شبكة الـ 5G يؤثر على أجهزة الملاحة في الطائرات، مشيرا الى أـن تعليق الرحلات لبعض الوجهات الأميركية مؤقت.

وأوضح أنه تم "تعليق معظم رحلاتنا للوجهات الأميركية.. لم نعلق الرحلات إلى لوس انجليس ونيويورك".

عبر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء عن رغبته التوصل لحل بشأن شبكة الجيل الخامس بما لا يؤثر على الأجواء في الولايات المتحدة، مؤكدا أن المحادثات مستمرة مع إدارة الطيران الفدرالية بشأن تأثيرات الـ 5G على الملاحة الجوية.

حذر رؤساء شركات الطيران الأميركية الكبرى من اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس غدا كما هو مقرر من دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب المطارات.

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طالبت شركات الطيران بإبعاد شبكات الجيل الخامس مسافة تتجاوز الثلاثة كيلومترات من مدارج المطارات، مشيرة إلى أنها تفضل التريث قبل إطلاق هذه الشبكات لحين إجراء التحديثات والتغييرات اللازمة على معدات الطيران.

وأيد مشرعون أميركيون، الاثنين، تأجيل نشر شبكات الجيل الخامس قرب المطارات. جاء ذلك فيما حذر رؤساء شركات الطيران الأميركية الكبرى من اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس، الأربعاء، كما هو مقرر دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب مطارات الولايات المتحدة.

وكانت شركتا "فيرايزون" و"آي تي أند تي" قد أرجأتا إطلاق خدمة "الجيل الخامس سي-باند" الجديدة مرتين بسبب تحذيرات شركات الطيران ومصنعي الطائرات المتخوفين من تداخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع.

كما قال رؤساء الشركات في رسالة اطلعت عليها فرانس برس "نكتب إليكم بشكل عاجل لنطلب أن يتم تشغيل شبكات الجيل الخامس في كل مكان في البلاد باستثناء مسافة ميلين تقريبا من مدارج المطارات، كما حددت ذلك إدارة الطيران الفيدرالية "أف دي آي" في 19 كانون الثاني/يناير 2022".

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