الجيش الفرنسي: إصابة 4 جنود بانفجار في بوركينا فاسو

أصيب 4 جنود فرنسيين بانفجار عبوة ناسفة في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفاد الجيش الفرنسي لوكالة فرانس برس، ليل الثلاثاء.

وقال الجيش في بيان، إن "عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور مركبتهم بعد مغادرتها مطار واهيغويا"، مضيفا أن الوحدة كانت جزءا من عملية بارخان التي تديرها فرنسا في منطقة الساحل ضد المسلحين.

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وأفاد الجيش أن 4 جنود أصيبوا، أحدهم بجروح خطيرة، وتم إجلاء المجموعة المصابة إلى مالي، وفرنسا بالنسبة إلى أولئك الذين اعتبرت حالاتهم خطيرة.

وتشهد بوركينا فاسو هجمات منذ العام 2015، عندما بدأ مسلّحون على ارتباط بالقاعدة وتنظيم داعش شن هجمات عبر الحدود من مالي.

وقتل أكثر من 2000 شخص في الاعتداءات، وفق حصيلة فرانس برس.

وعادة ما تُستهدف منطقة "الحدود الثلاثية" من قبل "تنظيم داعش في الصحراء الكبرى" و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" حيث تشن المجموعتان هجمات دامية ضد المدنيين والعسكريين.

وقتل الجيش الفرنسي عددا من أبرز أعضاء "تنظيم داعش في الصحراء الكبرى" منذ بدأ تدخله العسكري في مالي عام 2013.

لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن تقليص حجم مهمة بارخان إلى حد كبير لإعادة التركيز على عمليات مكافحة الإرهاب ودعم القوات المحلية.