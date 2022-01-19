مقتل شخص بعد إطلاق نار في مدينة نيس الفرنسية
قالت الشرطة الفرنسية إن "حادث إطلاق النار في نيس جنائي، وليس إرهابي"
ذكرت صحيفة نيس ماتان، اليوم الأربعاء، أن شخصا قُتل، في حين تبحث الشرطة عن آخر بعد إطلاق نار في مدينة نيس في جنوب فرنسا.
وأفادت الشرطة المحلية في نيس أنها تنفذ عملية أمنية في الوقت الراهن للبحث عن مطلق النار، ولكنها عادت لتنفي هذه الرواية.
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وفي وقت لاحق، قالت الشرطة الفرنسية إن "حادث إطلاق النار في نيس جنائي، وليس إرهابي".
وذكرت الشرطة الفرنسية أن "حادث إطلاق النار في نيس تسبب به شرطي أثناء مداهمة".
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