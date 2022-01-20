أردوغان يعاني مشاكل في القلب.. ويستعين بطبيب إسرائيلي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان استعان مؤخرا بخدمات طبيب قلب إسرائيلي كبير، ما يشير إلى مشاكل محتملة لديه في القلب.

وقالت إن الطبيب المعني هو البروفيسور إسحاق شابيرا، نائب المدير العام لمركز سوراسكي الطبي في تل أبيب والمشرف على السياحة العلاجية في المستشفى.

مادة اعلانية

كما أوضحت أن شابيرا مختص في مجال الأمراض القلبية ويقدم المشورة الطبية لعدد من قادة العالم بشأن المشاكل الطبية والعلاجات.

مشاكل صحية

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن مصادر مطلعة قولها: "لن يكون الأمر مفاجئاً إذا التقى أردوغان بالطبيب الإسرائيلي في تركيا".

في المقابل رفض المشفى وكذلك الطبيب الإسرائيلي التعليق على الخبر.

يذكر أنه في الأشهر الأخيرة ترددت شائعات في تركيا بأن أردوغان الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 68 الشهر المقبل، يعاني من مشاكل صحية. لكن في نوفمبر الماضي، نشرت الرئاسة التركية مقطع فيديو للرئيس التركي، مدته 12 ثانية، وهو يمشي بهدوء، رداً على الشائعات المتداولة.

ملاحقة 30 شخصاً

وفي ذات الشهر، شرعت السلطات التركية، في ملاحقات قضائية بحق 30 من رواد مواقع التواصل الإجتماعي نشروا رسائل تتعلق بالوضع الصحي لأردوغان، وفق ما أعلنت المديرية العامة للأمن التركي.

كما قالت المديرية، في بيان صحفي، في حينه، إنه "تبين تناقل وسم وفاة على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، مع إشارات إلى الرئيس أردوغان".

وأضاف البيان أنه ”بموجب الوسم المذكور آنفا، تم تحديد 30 شخصاً يعتقد بأنهم شاركوا محتوى معلومات مضللة، وتم الشروع في الإجراءات القضائية الضرورية بحقهم".