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تدافع خلال تجمع ديني في ليبيريا.. يودي بحياة العشرات

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تدافع خلال تجمع ديني في ليبيريا.. يودي بحياة العشرات

العربية.نت، فرانس برس

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قتل ما لا يقل عن 29 شخصاً في حادث تدافع خلال تجمع ديني مسيحي في ضواحي مونروفيا عاصمة ليبيريا، وفق ما أفادت الشرطة الخميس.

ووقع الحادث ليل الأربعاء الخميس، بحسب وسائل الإعلام.

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من جهته صرح المتحدث باسم الشرطة موزيس كارتر لوكالة فرانس برس أن الحصيلة مؤقتة "وقد ترتفع لأن ثمة أشخاصاً آخرين في وضع حرج"، موضحاً أن "بين القتلى أطفالاً كانوا يشاركون في الحدث".

ولم تتضح بعد طبيعة هذا التجمع الديني ولا ملابسات الحادث. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تجمع صلاة مسيحي نظم في ملعب لكرة القدم.

"جلبة قوية"

من جانبه قال شاهد العيان إيمانيول غراي (26 عاماً) لفرانس برس: "سمعت جلبة قوية" قرابة نهاية التجمع، لافتاً إلى أنه رأى جثثاً عدة.

ولا تزال ليبيريا وهي أقدم جمهورية في القارة الإفريقية تعاني من الفقر ومن تداعيات حروب أهلية بين عامي 1989 و2003 ومن وباء إيبولا في غرب إفريقيا بين 2014 و2016.

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