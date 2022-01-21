بريطانيا تحذر بوتين من غزو أوكرانيا.. وتؤكد دعم كييف

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، الجمعة، وقوف بلادها إلى جانب أوكرانيا، مطالبة روسيا بخفض التصعيد.

وحذرت ليز تروس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من غزو أوكرانيا مؤكدة أنه سيقود إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

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كما أضافت "نعيش فترة من التوتر لم نشهدها منذ انتهاء الحرب الباردة".

أتت تلك التصريحات، فيما أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، ا لخميس، أن أي دخول للقوات الروسية إلى أوكرانيا سيُعدّ عملية "غزو"، مضيفاً أنه كان "واضحاً تماماً" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق فرانس برس.

ثمن باهظ

كما أضاف: "سيؤدّي ذلك إلى رد اقتصادي قاس ومنسق تطرقتُ إليه بالتفصيل مع حلفائنا".

كذلك شدد الرئيس الديمقراطي على أنه "دون شك، إذا قام بوتين بهذا الخيار، ستدفع روسيا ثمناً باهظاً".

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة وجودها العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.