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بعد توقفها أمس.. استئناف صادرات الغاز الإيرانية لتركيا

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بعد توقفها أمس.. استئناف صادرات الغاز الإيرانية لتركيا

العربية.نت، وكالات

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استؤنفت صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا بعد قطعها الخميس، بسبب عطل فني، وفق ما أفادت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية "شانا"، الجمعة.

وقالت الوكالة إن "صادرات الغاز إلى تركيا استؤنفت بعد توقفها الخميس 20 يناير، إثر تسرب غاز في محطة على الجانب التركي"، بحسب رويترز.

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يذكر أن مسؤولين بالقطاع في تركيا كانوا أعلنوا الخميس أن إيران أوقفت تدفقات الغاز لما يصل إلى 10 أيام بسبب عطل فني، مما دفع السلطات التركية لإصدار أوامر لمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز بخفض الاستهلاك بنسبة 40%.

"بسبب محطة دعم الضغط"

كما أضافت وكالة شانا دون توضيح: "توقف صادرات الغاز إلى تركيا لفترة وجيزة، حدث بسبب محطة دعم الضغط في تركيا مما استلزم إجراء تعديلات لتسلم (إمدادات) الغاز بعد هبوط في الضغط".

يشار إلى أن تركيا تعتمد بشكل كامل تقريباً على واردات الغاز من روسيا وأذربيجان وإيران.

وطبقاً لأحدث بيانات رسمية، قدمت إيران وحدها 16% من احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021.

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