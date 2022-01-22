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أفغانستان.. مقتل7 بانفجار حافلة في مدينة هرات

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صورة للانفجار متداولة على وسائل التواصل
صورة للانفجار متداولة على وسائل التواصل

أفغانستان.. مقتل7 بانفجار حافلة في مدينة هرات

دبي - العربية.نت

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ذكر مسؤولون أفغان، اليوم السبت، أن انفجار قنبلة في حافلة صغيرة، أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل في مدينة هرات غرب البلاد.

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وأوضح المسؤولون أن القنبلة اللاصقة كانت مثبتة بخزان الوقود في الحافلة، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص آخرين، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

بينهم نساء

من جهته، قال رئيس مستشفى هرات الإقليمي عارف جلالي إن هناك "أربع نساء من بين القتلى السبعة".

وكشف ثابت هروي المتحدث باسم مكتب استخبارات هرات أن "التقارير الأولية تشير إلى أنها كانت قنبلة لاصقة ملحقة بخزان الوقود في سيارة الركاب".

صور متداولة للتفجير على تويتر
  • صور متداولة للتفجير على تويتر
  • صور متداولة للتفجير على تويتر
2 صور
صور متداولة للتفجير على تويتر
صور متداولة للتفجير على تويتر
صور متداولة للتفجير على تويتر
صور متداولة للتفجير على تويتر

المنفذ مجهول

في موازاة ذلك، أكدت شرطة المقاطعة ودائرة الثقافة وقوع انفجار القنبلة. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

يشار إلى أن الوضع الأمني في أفغانستان تحسن قليلاً في الفترة الماضية مع ذلك، يتم الإبلاغ عن عدة هجمات كل أسبوع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك بعض الهجمات التي أعلن عنها الفرع الإقليمي لتنظيم داعش.

وهرات هي ثالث أكبر مدينة في البلاد، وهي قريبة من الحدود مع إيران، لكنها ظلت هادئة نسبيًا في الأشهر الأخيرة.

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