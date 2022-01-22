الأمم المتحدة تتحرك لإتمام عملية الانتقال في السودان

بعد لقاءات عدة أجرتها، أنهت بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" الأسبوع الثاني من مشاوراتها مع القوى السياسية في البلاد.

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وشملت المشاورات حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وحركة جيش تحرير السودان وممثلين للحركة النسوية.

مشاورات حول إتمام عملية الانتقال

وأوضح بيان صادر عن المنظمة، تقديم المشاركين لاقتراحات عملية حول كيفيّة المضيّ نحو الانتقال، حيث طرحوا وجهات نظر بشأن نطاق عملية المشاورات ومعاييرها بما في ذلك سبل تعزيز الدعم الدولي.

كما تناولت المناقشات القضايا العاجلة ذات الأولوية، بينها إنهاء العنف، بالإضافة إلى معالجة أسباب الأزمة الحالية.

إشراك الجيش والأمن في المفاوضات

وأكدت يونيتامس مواصلة الاجتماعات في الأسبوع القادم مع الأحزاب السياسية ولجان المقاومة في دارفور ومجموعات المجتمع المدني وتجمع المهنيين والحركات الموقعة على اتفاق جوبا.

كذلك شددت على أن المشاورات القادمة ستتضمن إدراج الجيش والقوات الأمنية على طاولة المفاوضات.

جهود أميركية لإعادة بناء الثقة

وأتت هذه التطورات وسط مساعٍ أميركية أخرى كانت بدأت الأسبوع الماضي عبر لقاءات لمساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي في، مع الأطراف السودانية في الخرطوم.

والتقت المسؤولة عدداً من المسؤولين الرسميين والشعبيين في إطار الجهود الأميركية الرامية لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة، كاشفة أن الجهود الأميركية تستهدف دخول الجميع في عملية سياسية جديدة وإعادة بناء الثقة بين شركاء المرحلة الانتقالية في السودان مدنيين وعسكريين.

ويشهد السودان احتجاجات مستمرة تخللتها أعمال عنف منذ الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

فيما أسفر الرد الأمني على الاحتجاحات عن مقتل 71 شخصاً قضى العديد منهم بالرصاص الحي، إضافة إلى مئات المصابين، وفق أطباء.

من جانبها، نفت السلطات السودانية مراراً استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مؤكدة إصابة العشرات من أفراد الأمن خلال الاحتجاجات.