بتهمة "إهانة" أردوغان.. الحكم بالسجن على صحافية تركية

أمرت محكمة تركية بسجن الصحافية، صدف كاباش، بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد إعطاء إفادتها لمكتب المدعي العام، اليوم السبت.
وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض، على الصحافية، بسبب تصريحاتها عن الرئيس التركي في برنامج تلفزيوني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.
وجاءت الإهانة أثناء حديث كاباش مع قناة تلفزيونية معارضة حيث استخدمت مثلا يشبه قصر الحكم بالحظيرة، كما نشرته في حسابها على "تويتر".
هذا ويواجه المتهم بموجب قانون إهانة الرئيس الحكم بالسجن بين عام وأربعة أعوام.
"إهانة الرئيس أداة"
وفتحت النيابة العامة التركية تحقيقات مع ما مجموعه 128,872 مواطناً بين عامي 2014 و2019 بتهمة "إهانة" الرئيس رجب طيب أردوغان، في حين تم رفع حوالي 27717 دعوى قضائية بنفس الاتهام، حسبما ذكرت صحيفة جمهورييت في وقت سابق العام الماضي.
كذلك، يقول معارضون إن تهمة إهانة رئيس الجمهورية التي نص عليها الدستور التركي باتت أداة يستخدمها الحزب الحاكم وحكومة أردوغان لمعاقبة منتقدي الحكومة، وغالباً ما تتعلق تهم الإهانة بالتعليقات حول الرئيس.
ومن بين 27717 قضية إهانة الرئيس، كانت 903 قضايا تتعلق بأشخاص دون 18 عاما.
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