مسؤول إسرائيلي: تصريحات أردوغان عن لقاء رئيس إسرائيل مفاجئة

بعد أيام عن إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بوجود زيارة مرتقبة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا، وصف مسؤولون إسرائيليون تلك التصريحات بالمفاجئة.

فقد أبدى مسؤول إسرائيلي لم يكشف عن هويته، لصحيفة "هآرتس" أن تصريحات أردوغان عن نيته لقاء الرئيس الإسرائيلي كانت مفاجأة.

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وأضاف أن العلاقات مع تركيا يمكن تحسينها، "لكننا قلقون من شخصية أردوغان المترددة".

كذلك، قال إن وزير خارجية تركيا اتصل بنظيره الإسرائيلي لبحث تقارب العلاقات.

تلميحات تركية

وقال المسؤول إن أردوغان ومسؤولين أتراكاً آخرين ظلوا يرسلون تلميحات منذ عدة أشهر بأنهم مهتمون بإعادة العلاقات مع إسرائيل.

وكان أردوغان صرح عن تلك الزيارة في مؤتمر صحافي، يوم الثلاثاء الماضي، مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، في أنقرة.

فيما لم يحدد أردوغان موعداً محتملاً للزيارة، لكنه أشار إلى عقد تركيا اجتماعات مع أطراف إسرائيلية في الماضي.

تعاون مشترك

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله: "عقدنا اجتماعات في الماضي مع الأطراف الإسرائيلية، وأكدنا على التعاون المشترك لنقل الغاز إلى أوروبا، وتركيا لا تزال مستعدة للعمل المشترك".

كذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، بأن الرئيس التركي استعان مؤخرا بخدمات طبيب قلب إسرائيلي كبير، ما يشير إلى مشاكل محتملة لديه في القلب.

يذكر أن العلاقات التركية الإسرائيلية تدهورت إلى حد كبير خلال العقد الماضي. فخلال الأزمة الدبلوماسية الأخيرة في 2018، قامت تركيا بترحيل السفير الإسرائيلي وإهانته بفحص أمني رداً على مقتل 61 فلسطينياً خلال الاحتجاجات على طول الحدود مع غزة. كما سحبت تركيا سفيرها.