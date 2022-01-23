الخرطوم تستضيف مفاوضات بين جنوب السودان وفيصل معارض

أكد بيان لوزارة الخارجية السودانية، الأحد، أن "المباحثات التي شهدها السودان بين حكومة جنوب السودان وفيصل الجيش الشعبي المعارض جاءت بمبادرة منهما".

وأعربت الخارجية عن دعمها "لأي جهد يساعد في تنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان".

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وأوضحت الخرطوم أنها لا تنوي "فتح منبر جديد أو تقديم مقترحات وخطط للأطراف المتفاوضة حاليا بالخرطوم".

وأشارت الخارجية السودانية إلى مساندتها "لاتفاق سلام جنوب السودان" ودعوتها "كافة الأطراف للالتزام به نصا وروحا".

وأعربت الخارجية عن شكرها وتقديرها لوفدي حكومة جنوب السودان وفصيل الجيش الشعبي المعارض (فصيل المقينص) على اختيارهما الخرطوم لعقد مباحثات من أجل التوصل إلى السلام بينهما.

ورحبت "بجهود الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق السلام في جنوب السودان من خلال دعم اتفاقية السلام المنشطة أو عبر أي مبادرة أخرى مثل مبادرة روما للسلام في جنوب السودان".