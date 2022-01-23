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بدء محادثات في النرويج بين طالبان والمجتمع المدني الأفغاني

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This handout photograph released by the Afghan Taliban and taken on January 22, 2022 shows Afghanistan’s Foreign Minister Amir Khan Muttaqi (L), Taliban spokesman for the Ministry of Foreign affairs, Abdul Qahar Balkhi (C) and delegates sitting on a plane before departing to Oslo, at the Kabul airport in Kabul. (Photo by Afghan Taliban / AFP) / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / AFGHAN TALIBAN - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Afghan Taliban - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
وفد طالبان خلال توجهه لأسلو
أفغانستان وطالبان

بدء محادثات في النرويج بين طالبان والمجتمع المدني الأفغاني

وفد طالبان سيلتقي أيضاً مسؤولين نرويجيين وممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي

العربية.نت

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بدأ أول وفد من طالبان يزور أوروبا منذ عودة الحركة إلى السلطة في أفغانستان محادثات، اليوم الأحد، مع ممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني تتمحور حول مسألة حقوق الإنسان، وفق ما أعلنت الخارجية النرويجية.

ومن المقرر أن يكرّس الوفد الذي يقوده وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي اليوم الأول من زيارته للنرويج، والتي تستمر ثلاثة أيام، لعقد محادثات مع ناشطات وصحافيات أفغانيات.

وفي زيارتهم الأولى إلى أوروبا منذ أن عادوا إلى السلطة في أغسطس الماضي، سيلتقي عناصر طالبان أيضاً مسؤولين نرويجيين إلى جانب ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.

وفد طالبان يصل النرويج
وفد طالبان يصل النرويج

وذكر مسؤول في الخارجية الأميركية أن جدول أعمال الاجتماع سيشمل "تشكيل منظومة سياسية ممثلة لجميع الأفغان والتصدي للأزمتين الملحتين الإنسانية والاقتصادية، والمخاوف المرتبطة بالأمن ومكافحة الإرهاب، إلى جانب مسألة حقوق الإنسان، وخصوصا تعليم الفتيات والنساء".

وأطيح بحكم طالبان في 2001، لكنها عادت إلى السلطة في أغسطس مع استكمال القوات الدولية انسحابها النهائي من أفغانستان.

وقال الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة "فرانس برس"، السبت، إن الحركة تأمل أن تساهم المحادثات في "تبديل أجواء الحرب.. إلى وضع سلمي".

ولم تعترف أي دولة بعد بحكومة طالبان. وشددت وزيرة الخارجية النروجية أنيكين هويتفيلدت على أن المحادثات "لن تمثل شرعنة لطالبان أو اعترفاً بها".

وأضافت: "لكن علينا التحدث مع السلطات التي تدير البلاد بحكم الأمر الواقع. لا يمكننا أن نسمح للوضع السياسي بأن يؤدي إلى كارثة إنسانية أسوأ".

وتدهور الوضع الإنساني في أفغانستان بشكل كبير منذ أغسطس. وتوقفت فجأة المساعدات الدولية، التي كانت تموّل حوالي 80% من ميزانية أفغانستان، فيما جمّدت الولايات المتحدة أصولا بقيمة 9.5 مليار دولار في المصرف المركزي الأفغاني.

في الأثناء، قفزت معدلات البطالة ولم تُدفع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي منذ أشهر بينما شهدت البلاد موجات جفاف عدة.

واليوم يهدد شبح الجوع 23 مليون أفغاني أي ما يعادل 55% من السكان، وفق بيانات الأمم المتحدة، التي تشير إلى أنها تحتاج إلى 4.4 مليار دولار من الدول المانحة هذه السنة للتعامل مع الأزمة الإنسانية.

توزيع مساعدات على النازحين في أفغانستان
توزيع مساعدات على النازحين في أفغانستان
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وفي هذا السياق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة: "سيكون من الخطأ إخضاع الشعب الأفغاني لعقاب جماعي لأن السلطات بحكم الأمر الواقع لا تتصرف بشكل مناسب".

وما زال المجتمع الدولي بانتظار معرفة كيف تنوي طالبان حكم أفغانستان، بعدما ضربت بمسألة حقوق الإنسان عرض الحائط إلى حد بعيد خلال ولايتهم الأولى بين 1996 و2001.

وتصر طالبان على أنها باتت أكثر اعتدالاً، لكن النساء مازلن محرومات إلى حد كبير من العمل في القطاع العام فيما بقيت المدارس الثانوية بمعظمها مغلقة أمام الفتيات.

يذكر أن لدى النرويج سجلاً طويلاً في لعب دور وساطة في النزاعات بما في ذلك في الشرق الأوسط وسريلانكا وكولومبيا.

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