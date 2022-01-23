دوي إطلاق نار كثيف من معسكر الجيش في عاصمة بوركينا فاسو

قال شاهد من "رويترز" إنه تم سماع دوي إطلاق نار كثيف من معسكر الجيش الرئيسي في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وبدأ إطلاق النار في معسكر سانجولي لاميزانا، الذي يضم قيادة أركان الجيش، مبكرا في الساعة الخامسة صباحا على الأقل بالتوقيت المحلي وكان لا يزال مسموعا حتى السادسة والنصف.

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وقال متحدث باسم الحكومة إنه سمع أيضا إطلاق النار ويسعى للحصول على معلومات بشأن الأمر.

واعتقلت السلطات ثمانية جنود على الأقل في وقت سابق من هذا الشهر للاشتباه في تآمرهم ضد الحكومة.