سعد الحريري يعلّق عمله السياسي بسبب الطائفية ونفوذ إيران

أعلن سعد الحريري، زعيم تيار المستقبل في لبنان، اليوم الاثنين من بيروت تعليق عمله في الحياة السياسية اللبنانية، داعياً حزبه لاتخاذ الخطوة نفسها.

وقال الحريري إنه لن يترشح للانتخابات البرلمانية القادمة في لبنان، والمقرر إجراؤها في مايو المقبل. كما أكد أنه لن يتم تقديم أي ترشيحات لهذه الانتخابات من قبل تيار المستقبل.

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وقال الحريري: "أتخذ هذه الخطوات لقناعتي بأنه لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".

وشدد على أنه سيستمر "في خدمة الشعب" لكنه قرر تعليق دوره ودور حزبه في السلطة والسياسة والبرلمان في لبنان.

وجاء قرار الحريري بعد سلسلة انتكاسات مني بها مالياً وسياسياً في السنوات القليلة الماضية، وفي ظل أزمة سياسية واقتصادية ومالية حادة تشل لبنان.