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سعد الحريري يعلّق عمله السياسي بسبب الطائفية ونفوذ إيران

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Lebanon's leading Sunni Muslim politician and Former Prime Minister Saad Hariri delivers a speech in Beirut, Lebanon January 24, 2022. REUTERS/Mohamed Azakir
الحريري يلقي خطابا اليوم من بيروت
لبنان

سعد الحريري يعلّق عمله السياسي بسبب الطائفية ونفوذ إيران

زعيم تيار المستقبل في لبنان دعا حزبه لاتخاذ قرار مماثل.. وأكد استمراره "في خدمة الشعب"

العربية.نت

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أعلن سعد الحريري، زعيم تيار المستقبل في لبنان، اليوم الاثنين من بيروت تعليق عمله في الحياة السياسية اللبنانية، داعياً حزبه لاتخاذ الخطوة نفسها.

الحريري يجتمع مع كتلة تيار المستقبل النيابية اليوم من بيروت
الحريري يجتمع مع كتلة تيار المستقبل النيابية اليوم من بيروت

وقال الحريري إنه لن يترشح للانتخابات البرلمانية القادمة في لبنان، والمقرر إجراؤها في مايو المقبل. كما أكد أنه لن يتم تقديم أي ترشيحات لهذه الانتخابات من قبل تيار المستقبل.

وقال الحريري: "أتخذ هذه الخطوات لقناعتي بأنه لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".

الحريري يلتقي أنصاره اليوم في بيروت
الحريري يلتقي أنصاره اليوم في بيروت
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وشدد على أنه سيستمر "في خدمة الشعب" لكنه قرر تعليق دوره ودور حزبه في السلطة والسياسة والبرلمان في لبنان.

وجاء قرار الحريري بعد سلسلة انتكاسات مني بها مالياً وسياسياً في السنوات القليلة الماضية، وفي ظل أزمة سياسية واقتصادية ومالية حادة تشل لبنان.

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