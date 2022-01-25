روسيا تدرج نافالني على قائمتها الخاصة بالإرهاب

أدرجت روسيا المعارض أليكسي نافالني المسجون منذ عام، على قائمتها لـ"الإرهابيين والمتطرفين"، وفق لائحة دائرة الرقابة المالية الفدرالية في الاتحاد الروسي.

وأضيفت إلى القائمة أيضاً ليوبوف سوبول، وهي واحدة من دائرة نافالني المقربة وتعيش في المنفى بسبب ملاحقات قانونية بحقها، وفق وكالة "فرانس برس".

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يذكر أن نافالني كان أوقف في 17 يناير 2021 في مطار موسكو لدى عودته من ألمانيا حيث عولج من عملية تسميم خطرة تعرض لها في سيبيريا في أغسطس ويحمل الرئيس فلاديمير بوتين مسؤوليتها.

ولم تفتح روسيا أي تحقيق في محاولة الاغتيال هذه مؤكدة عدم وجود أي مؤشر بهذا الاتجاه، متهمة برلين بعدم مشاركة التحاليل الطبية التي خضع لها المعارض.

حكم بالسجن

إلى ذلك حكم على نافالني المعارض لفساد النخب الروسية بالسجن سنتين ونصف السنة في قضايا "احتيال" يعتبرها سياسية.

في موازاة ذلك، صرح المعارض الروسي منتصف الشهر الجاري، قائلاً إنه غير نادم على عودته إلى روسيا، رغم اعتقاله.

وكتب نافالني عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "قمت بذلك وأنا غير نادم ولو لثانية" على معارضة الكرملين والعودة إلى البلاد رغم وجود احتمال كبير لاعتقاله بعدما أمضى أشهراً في ألمانيا يتعافى من عملية تسميم، وفق فرانس برس.

يشار إلى أن القائمة الروسية تضم آلاف الأفراد ومئات المنظمات السياسية والقومية المتطرفة المحظورة في روسيا، من بينها حركة "طالبان" وتنظيم "داعش".